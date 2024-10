Bio je naš influencer prije influencera, a onda je ugasio sve društvene mreže i nestao, evo što je 12 godina kasnije novo kod njega!

Hrvoje Šalković ima novu knjigu. Roman Babići izdao je nakon dugih devet godina pauze, a lokacije koje je spomenuo u knjizi obišao je s našom Sanjom Jurković. Pritom joj je povjerio najbolje tračeve koje je čuo o sebi, ali i zašto smatra da je bio influecer prije influencera.

Posjetio je 141 zemlju svijeta i napisao je 11, točnije 12 knjiga, on je Hrvoje Šalković. Dugo ga nije bilo u medijima, što je radio, osim na knjizi?

''Da, predzadnju knjigu sam napisao kad je moj sin bio u trbuhu njegove mame, znači, prije 9 godina, nestao sam, iščezao'', priča.

Povukao se iz javnog života, ugasio društvene mreže, što je zapravo tomu bio razlog?

''Razlog je bilo to zasićenje, mene je tad u to vrijeme, prije 12, 13 godina, pratilo 170 tisuća ljudi na Facebooku, to je bilo užasno puno, kao danas da te pet milijuna prati. I jednostavno, svo to influenciranje i ti brendovi, nemam pojma, mislim da sam ja postao nešto što nisam ja'', kaže.

Misli li da je bio influencer prije influencera?

''Pa znaš šta, mislim da jesam, jer tad, prije 12, 13, 14 godina, ja uopće nisam mogao ljudima objasniti šta radim. Ja sam imao ugovore s korporacijama, to je izgledalo isto kako izgleda danas. I onda me netko pita - čekaj, samo malo, kako ti tako puno putuješ, tko to plaća? I da, tek kasnije je došla ta riječ influencer kad sam ja već prestao to raditi'', objasnio je.

Koji je zapravo najbolji trač koji si čuo o sebi?

''Hjoj, svašta sam čuo, čuo sam da sam gay, čuo sam da sam prodao firmu za 30 milijuna eura. Da bar… Da mi tata plaća putovanja. Tata je inače gore, pokojni, tata bok, to mi je omiljeno. Čuo sam, Bože dragi, šta sam još čuo? Ne znam, svega je bilo, gle…'', priča.

Kako doskače tome?

A šta možeš napraviti, smiješ se, šta sad da uzmem megafon i hodam po gradu - nisam, gay, nisam gay!'', priča.

Ima li zapravo strah od tog svijeta u kojem će sin Marat odrastati?

''Joj, ja ti imam strah, što se njega tiče, oko svega, ne? I od nasilja u školi i od nasilja u kvartu i od društvenih mreža, ali gledaj, kak' svi, tak i on, kaj sad da radim, strepiš, pa i ti si majka, znaš kako je to, ne. Svi se bojimo i tresemo, usadiš mu neke prave vrijednosti i postaviš ga na prave temelje i onda nek' se bori dalje'', govori.

Dosta ima tog vršnjačkog nasilja među djecom, kako bi postupio da je njegovo dijete u pitanju?

''Znaš šta, strašno pitanje, pa vidiš sad šta se događa s ovim klincem u ovoj školi, ne. Ne znam što bi mislio, da je moj sin nasilnik, znam što bi napravio, ne smijem sad izgovorit jer bi me policija odvela, haha. Al' da netko na njemu vrši nasilje, znaš ono, 21. stoljeće je, pa nemreš ti sad nekoga tući'', objasnio je.

Šetnja zagrebačkim Zrinjevcem nije bila slučajan odabir, naime, Hrvoje je u svojem romanu iskoristio brojne lokacije po gradu.

''Zagrebačka priča, znači dva brata, Babići, i znaš šta je fora, vidiš ovu tu lokaciju, tu je javni bilježnik kod kojeg oni dođu jer im je preminula baka i baka im je ostavila nasljedstvo, ali bakica nije to samo tako otišla nego im je ostavila neke uvjete koje dečki moraju ispuniti dečki da dobiju to nasljedstvo. To je kostur te priče, međutim, ono što ja provlačim kroz roman je taj odnos imigranata, dečki žive vani, žive u Amsterdamu 10 godina, glavni junak tamo je u vezi i on je tamo građanin nižeg reda jer je stranac. Međutim, kad se vrati tu, ta ljubav loše završi, on tu ima novu vezu, Nepalku. I sad znaš ono, ajmo se zapitati šta smo svi mi kad dođemo u Irsku i Njemačku, kakvi smo mi to tamo imigranti i kako oni nas tamo gledaju, a kako mi gledamo ovdje sve te jadne Filipince, Nepalce i Indijce, jadne jer ih tuku'', priča.

S obzirom na to da je jako puno putovao, da je jako puno različitih kultura vidio, kako diše po pitanju imigranata u Hrvatskoj?

''Ja ih jako lajkam. Meni je jako tužan taj odnos prema njima, znaš ono, uvijek se govorilo prije Hrvati nisu rasisti, prije 20 godina sam to slušao, pa da, ja sam govorio da, zato što smo tu sami. Čim nam se dogodilo da imamo ovdje druge rase, vjere i kulture. Odmah je problem'', govori.

Kako nas percipiraju u drugim zemljama?

''Pa ne baš onako bajno kako mi mislimo da da'', otkrio je Hrvoje.

