Najljepša Hrvatica otputovala u Meksiko! Imamo li šanse za pobjedu na svjetskom izboru Miss Universe?

Zrinka Ćorić, Miss Universe Hrvatske, otputovala je po krunu najljepše na svjetski izbor u Meksiko. Kakve su joj šanse za pobjedu, koji je njezin as iz rukava i zašto Miss Universe propagira različitost, istražio je naš Davor Garić za In magazin.

''Mislim da sam dosta autentična, vesela i znam svoj cilj, idem ka njemu i vjerujem da ću to njima dokazati i pokazati'', govori Zrinka Ćorić.



U borbi za titulu najljepše žene svijeta sredinom studenog u Meksiku, Hrvatsku predstavlja mlada Dubrovčanka Zrinka Ćorić. Kakva žena ima najviše šanse pobijediti na 73. izboru Miss Universe?



''Miss Universe organizacija već godinama uporno ponavlja da oni ne traže fashion mode, znači manekenku, nego traže role model, znači djevojku koja je bila uzor ostalim djevojkama, zapravo svima nama'', govori Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske.



Zrinka se za ovaj izbor pripremala mjesecima i jedva čeka izaći pred žiri.



''Tu će već dobiti neki osjećaj moje energije, ali naravno i taj vanjski izgled koji je bitan, ali ne i najbitniji. Samouvjerena sam, nemam neki strah. Naravno da je tu konkurencija, sve je to dio toga. Ja to ni ne gledam kao konkurenciju, one su za mene primjer. Od svake od njih ja mogu nešto naučiti'', govori Zrinka.



Misice se za krunu ne bore samo zanosnom vanjštinom i sexy oblinama. Svaka sa svojim projektom aktivno bi trebala sudjelovati u inicijativama za pozitivne promjene u društvu.



''Meni je najvažnije mentalno zdravlje, a u sklopu Sonta organizacije, u suradnji sam s njima u vezi ''Cicle of suport'' projekta koji je vezan za menstrualno zdravlje za djevojke u Africi'', kaže.



Što je onda važnije - atraktivni izgled ili ljepota duše?



''Sve je važno! Kao što uvijek vele - tražimo faktor X. na našem izboru isto. Svi mi imamo neke, pod navodnicima, svoje favorite, i onda kada počne izbor, kad se upale svjetla, upale se kamere... Meni se znalo dogodit: ''Gdje je bila ova djevojka do sada?'' Bila si na probama, sedam dana smo vježbali jedno te isto, sada ti na kraju ovdje jednostavno postaneš druga osoba. To je to, taj faktor X, to nešto što se desi i vjerojatno možda zrnca sreće'', dodaje Kraljević.



Svjetski izbor Miss Universe propagira različitost. Na tom su se izboru natjecale i transgender natjecateljice, plus size misice, majke... Što na drugim izborima nije dopušteno. Strogih mjera oblina, tipova ljepote, propisa i ograničenja gotova da i nema.



''Upravo to, nema granica. Mi žene, za nas nema granica općenito, mi možemo sve što želimo, kada želimo, sve naše snove možemo ostvariti ako radimo na tome. I to je zapravo poruka Miss Universe - nema veze odakle dolazimo, koje smo boje kože, koja smo visina... Nas djevojke često pitaju ''Moram li biti visoka?'' Ne. Imali smo pobjednice od 1,60 i nešto, pa do metar 85'', kaže Kraljević.



Izbor Miss Universe održat će se 16-og studenog u Mexico Cityju. Sanja li naša Zrinka o kruni najljepše na svijetu?



''Ja krunu već imam. Samo to iskustvo što idem tamo već je jedna velika kruna, a za mene nema ljepše krune nego nositi krunu Hrvatske. Već je to za mene dovoljno'', zaključila je Zrinka.

