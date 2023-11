Glazbeni show „Simply the best“ podigao publiku na noge

KC Dražen Petrović sinoć je bio poprište fantastične energije i nevjerojatne atmosfere – tribute to Tina Turner powered by The Artisan

Jučer je, u KC Dražen Petrović, održan dugoiščekivani glazbeni show „Simply the best“ tribute to Tina Turner i tako se domaćoj publici priuštila jedinstvena prilika da se prisjete i proslave karijeru legendarne rock dive Tine Turner. Izvođači su svojom energijom i virtuoznošću dočarali njezino glazbeno nasljeđe, a iznimna produkcija oduševila je publiku i ispunila scenu svojim nevjerojatnim glazbenim izričajem. U izvedbi ovog spektakla, glavnu ulogu Tine Turner tumačila je talentirana Coco Fletcher, koja je svojim specifičnim, moćnim glasom, glamuroznim izgledom i iznimnom interpretacijom prenijela Tininu energiju i strast na scenu.

PR Foto: PR

„Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja u Zagrebu te svim posjetiteljima koji su doprinijeli nevjerojatnoj atmosferi. Ovaj mjuzikl ostavlja neizbrisiv trag u srcima ljubitelja glazbe, podsjećajući nas na snagu i utjecaj koji glazba može imati. Jedan od mojih najdražih trenutaka u ovom glazbenom show-u je sam kraj. Kad vidim ruke publike u zraku i ljudi koji stoje na nogama na kraju koncerta, kad publika pjeva sa sjećanjem i slavljenjem života i glazbe Tine Turner – to su najdragocjeniji i najljepši trenuci za mene! To mi je znak da smo glumci, bend, ekipa i ja uspješno odradili svoj posao. Ja volim svoj posao i sa zadovoljstvom ga radim.“ – izjavila je Coco Fletcher

„Simply the best“ je događaj koji na najbolji mogući način, kroz brojne glazbene uspješnice, prezentira bogatu karijeru legendarne rock ikone Tine Turner. Glazbeni show koji prati izniman život Tine Turner, od njenih skromnih početaka do svjetske slave, ispričao je njenu priču kroz sjajnu kombinaciju plesa, pjesme i scenografije. Publika je bila vođena kroz uspon Tine Turner do glazbene slave, uz hitove kao što su „Proud Mary“, „Nutbush City Limits“, „Private Dancer“ i „We Don't Need Another Hero“ i tako se ukrcala na glazbeno putovanje kroz vremeplov karijere velike Tine Turner. Show u trajanju od 150 minuta donio je vrhunce karijere nezaboravne Tine Turner te odao počast njenim rasprodanim koncertima, uključujući i antologijski nastup 1988. u Rio de Janeiru na stadionu Maracanã pred 180.000 ljudi.

Glazbeni show „Simply the best“ nije bio samo glazbeni performans, nego i izuzetan doživljaj koji je izazvao snažne emocije među ljubiteljima glazbe i obožavateljima Tine Turner. Publika je u show-u uživala u senzacionalnom premium dry ginu The Artisan.

