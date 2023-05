Rijetki znaju što je to Tina Turner naučila legendarnog Micka Jaggera pa postala senzacija kakvu svijet nije vidio!

Tina Turner bila je i ostala inspiracija brojnim glazbenim zvijezdama, od Rihanne i Beyonce pa sve do Micka Jaggera.

Sa svojim jedinstvenim glasom i impresivnom pojavom, Tina Turner osigurala je status kraljice rock 'n' rolla' s pregrštom moćnih pjesama i energijom kakvom se rijetko tko može pohvaliti.

Njezin jedinstveni talent, koji joj je donio 12 nagrada Grammy i prodao 200 milijuna albuma diljem svijeta, nadahnula je i neke od najuspješnijih umjetnika današnjice - uključujući Beyoncé i Rihannu, a preuzela je i zasluge za podučavanje plesa frontmena Rolling Stonesa, Micka Jaggera, davnih 60-ih, što je sama otkrila u intervjuu za Daily Mail 2017. godine.

Tina je započela svoju karijeru 1950-ih u ranim godinama rock and rolla i razvila se u svojevrsni MTV fenomen. U videu za pjesmu "What's Love Got to Do with It" koja je osvojila vrhove top ljestvica, utjelovila je i svoj prepoznatljiv stil, sa razbarušenom plavom kosom, kratkom traper jaknom, mini suknjom i potpeticama koje su joj postale zaštitni znak.

1980-ih je osvojila šest od svojih osam nagrada Grammy, a njezin koncert u Rio de Janeiru 1988. godine je privukao 180 tisuća ljudi, što je i dan danas jedan od najvećih koncerata ikada održanih.

No uspješnu karijeru pratio je manje uspješan brak s Ikeom Turnerom od kojeg se naposlijetku razvela, nakon što je pretprila brojna zlostavljanja s njegove strane. O tome je otvoreno govorila u više navrata, opisala je modrice na očima, razbijene usne, slomljenu čeljust i druge ozljede zbog kojih je više puta odlazila na hitnu.

"Tinina priča nije priča o žrtvi, već priča o nevjerojatnom trijumfu. Transformirala se u međunarodnu senzaciju - elegantnu i moćnu", opisala ju je pjevačica Janet Jackson u izdanju Rolling Stonea koji je Turner smjestio na 63. mjesto na popisu 100 najboljih umjetnika svih vremena.

Nakon što je napustila supruga, Tina se godinama borila da ponovno dođe u središte pozornosti, izdajući solo albume i singlove koji su propadali i nastupajući na korporativnim konferencijama. No 1980. upoznala je novog menadžera Rogera Daviesa, australskog glazbenog direktora koji ju je vodio sljedeća tri desetljeća. To je dovelo do pjesme kojom je pokorila ljestvice "What's Love Got to Do With It", a taj je uspjeh nadmašila 1984. godine s albumom "Private Dancer" koji je postao njezin najprodavaniji s više od 200 milijuna prodanih primjeraka.

Godine 1985. Tina je upoznala njemačkog glazbenika Erwina Bacha koji je postao njezin dugogodišnji partner, a 1988. preselila se u London, započinjući svoj europski život. Tijekom 90-ih je izdala dva albuma koji su se dobro prodavali, posebno u Europi, snimila je tematsku pjesmu za film o Jamesu Bondu iz 1995. "GoldenEye" te organizirala uspješnu svjetsku turneju 2008. i 2009. godine.

Nakon toga se povukla sa scene, udala se za Bacha, odrekla američkog državljanstva i postala državljanka Švicarske. Nakon umirovljenja borila se s brojnim zdravstvenim problemima. U svojim memoarima iz 2018. godine, čiji su dijelovi objavljeni u Daily Mailu, Tina je ispričala snažnu priču o tome kako joj je Bach darovao život donirajući joj svoj bubreg 2016. godine. Dvije godine kasnije suočila se s obiteljskom tragedijom, kada si je njezin najstariji sin Craig oduzeo život u 59. godini života u Los Angelesu, a njezin mlađi sin Ronnie preminuo je u prosincu 2022. godine

"Ne želim nužno biti jaka osoba. Imala sam užasan život, ali nisam odustajala. Samo nastaviš i nadaš se da će ti nešto doći", rekla je za New York Times 2019. godine.

Njezino ime i glazbu privlačili su publiku godinama nakon njezina umirovljenja. Glazbena predstava "TINA: The Tina Turner Musical", s Adrienne Warren koja ju je isprva glumila bila je hit, najprije na londonskom West Endu, kasnije i na Broadwayu i još uvijek se prikazuje, a 2021. godine HBO je objavio dokumentarac o njezinu životu jednostavnog naziva "Tina".

Tina je preminula u 84. godini, mirno nakon duge bolesti u svom domu u Küsnachtu u blizini Züricha u Švicarskoj, što je potvrdio njezin predstavnik, a iza nje su ostali suprug i dva Ikeova sina koje je posvojila.

