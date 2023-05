Bračnu idilu suprug joj je upropastio već prve bračne noći, a od njega je pobjegla s nekoliko centi u džepu: ''Razmišljala sam kako može...''

Život Tine Turner obilježila je uspješna glazbena karijera, a svi su se šokirali kada je svijetu otkrila da je od početka bila zlostavljana od strane supruga Ikea Turnera.

Tina Tuner napustila je ovaj svijet u 84. godini, a unatoč sjajnoj glazbenoj karijeri, mnogi će ovu glazbenu divu pamtiti po mužu zlostavljaču.

Pogledaj i ovo Jedna i neponovljiva! Rijetki znaju što je to Tina Turner naučila legendarnog Micka Jaggera pa postala senzacija kakvu svijet nije vidio!

Dok je imala samo 16 godina, u klubu u koji je izašla sa sestrom upoznala je svog budućeg supruga Ikea Turnera. Upravo on pomogao joj je da započne svoju glazbenu karijeru, a dvojac je ubrzo počeo nastupati kao sastav Ike & Tina Turner. Vjenčali su se 1962. godine u Meksiku, a njihov odnos za nju je bio pravi pakao.

Iako u mnogim brakovima noćna mora kreće kasnije, za Tinu je ona krenula već prve bračne noći.

''U malom prljavom uredu čovjek mi je dodao neke papire preko stola kako bih ih potpisala. I to je bilo to... Nitko nije rekao: ''Možete poljubiti mladu.'' Nikakve zdravice, čestitke, da ne govorim o onom da sretno živimo'', ispričala je jednom Tina.

Za Mail on Sunday jednom je rekla i gdje ju je suprug odveo te noći.

''Pogodite gdje me je odveo. U kupleraj! Moje prve bračne noći!'', rekla je te dodala da je s njim morala gledati seks show.

''Sjedila sam tamo u tom prljavom mjestu i kutkom oka gledala Ika, čudila se: ''Da li on zbilja to čini? Kako može?'' Bilo je to tako ružno. Muškarac koji je sudjelovao u tome (u tom seksu na bini) bio je neprivlačan i naizgled impotentan. A djevojka... Recimo da ono što se moglo vidjeti da je bilo više ginekološko nego što je bilo erotsko. Cijelo vrijeme sam bila jadna, na rubu suza, ali nije bilo bijega. Nismo odlazili dok Ike nije bio spreman, a on se dobro zabavljao'', pričala je grozne detalje.

Brak se počeo raspadati sredinom 70-ih zbog sve veće Ikeove ovisnosti o kokainu, ali i zlostavljanju. Budući da nije želio prepustiti menadžment nekom pouzdanijem, sve je više novca trošio na drogu. Posljednji hit koji su zajednički napravili bila je pjesma ''Nutbush City Limits'' koju su posvetili Tininu rodnom gradu. Nakon uloge u filmskoj rock operi ''Tommy'' skupine The Who u kojoj igra ulogu Acid Queen - uslijedio je njezin istoimeni album.

Posljednji koncert imali su 1976. godine kada je Ike napravio pravu sramotu. Ike je uoči koncerta u garderobi nasrnuo na Tinu i ona je u tome trenu odlučila pobjeći od njega. Izjurila je na ulicu bez ijedne osobne stvari, a u džepu je imala tek 36 centi i karticu za benzin.

Kratko je živjela od socijalne pomoći, čistila tuđe kuće, ali nastavila je pjevati. Rastali su se 1978., a nakon toga Tina je uspjela zadržati tantijeme kao tekstopisac, dva Jaguara, krznenu odjeću i nakit te svoje umjetničko ime. Ikeu je predala udio u vlasništvu studija kao i izdavačke kuće te dio nekretnina. Tijekom turbulentnog razvoda, nekoliko je promotora izgubilo novac od njihovih planiranih nastupa pa je zbog dugova gotovo dvije godine nastupala za kupone hrane i samo u malim klubovima. Ike je čak tvrdio u nekoliko navrata da se nikada nisu vjenčali, ali prema kalifornijskim zakonima, jasno je ustvrđeno da jesu.

Prisjetila se traume koju je doživjela tijekom njihovog odnosa u svojim memoarima iz 2018. "My Love Story", u kojima je spolne odnose s pokojnim glazbenikom usporedila s "vrstom silovanja".

"Toliko puta je moj nos koristio kao vreću za udaranje da sam mogla osjetiti krv kako mi se spušta niz grlo dok sam pjevala", napisala je.

Prije dvije godine HBO je objavio dokumentarac "Tina" o legendarnoj pjevačici u kojem je najavila kroz suze da se nakon 60 godina karijere zauvijek oprašta od publike. U dokumentarcu su prikazani emocionalni intervjui s Tinom u kojima se prisjeća svog djetinjstva obilježenog siromaštvom i branjem pamuka u poljima u Tennesseju, svog pjevačkog debija s nasilnim mužem Ikeom i usamljenih godina dok je bila vodeća ženska rock zvijezda.

Ike i Tina zajedno su imali dvojicu sinova, a i Ronnie i Craig preminuli su prije svoje majke, Ronnie od teške bolesti, a Craig zbog počinjenja samoubojstva.

Vjeru u ljubav vratio joj je drugi suprug njemački glazbeni direktor Erwin Bach. Počeli su vezu sredinom 80-ih, a vjenčali se 2013. godine.

