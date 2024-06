Malo tko bi povjerovao u to da ova žena slavi 51. rođendan, a sjećate li se kako je izgledala na početku karijere?

Heidi Klum jedan je od najpoznatijih svjetskih modela i slavi već 51. rođendan, evo kako je izgledala na početku karijere.

Heidi Klum proslavila je 51. rođendan, a iako je ušla u šesto desetljeće života, njenom izgledu zavide mnoge puno mlađe djevojke.

Zbog isklesane figure i prirodnih bujnih grudi uvijek je bila seks-bomba, a za nju doista vrijedi izreka da stari kao vino.

Rođena je u malom njemačkom mjestu Bergisch Gladbachu. Otac joj je bio direktor kozmetičke tvrtke, a majka frizerka.

Njezina karijera započela je gotovo slučajno kada se prijavila na natječaj za modele u TV emisiji Gottschalk Late Night. Na kraju je potpisala ugovor s njemačkom agencijom za modele Metropolitan.

Prvih nekoliko godina bavila se modelingom samo u Europi, a kasnije se za nju saznalo i u svijetu.1998. dospjela je na naslovnicu časopisa Sports Illustrated, a onda je postala neizostavni dio svjetskih modnih pisti, pa čak i Victoria's Secret Angel.

S vremenom, Heidi je pokrenula i osmislila vlastitu liniju cipela, nakita i parfema.

U životu se tri puta vjenčala.

Njen prvi suprug bio je Ric Pipino s kojim je bila u braku od 1997. do 2002. godine. Zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. No par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila kada je već upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004. godine, a vjenčali su se godinu kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta, što najbolje govori o tome kako se Flavio nije nimalo iskazao u toj ulozi. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

Nakon razvoda, manekenka je rame za plakanje pronašla u svojem tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine, a zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017.

Njezino srce na kraju je smirio 17 godina mlađi Tom Kaulitz s kojim je u braku sad već pet godina.

A kako je Heidi izgledala na početku svoje karijere te koliko se otad promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

