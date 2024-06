Heidi Klum usred emisije krenula skidati odjeću sa sebe, pogledajte u čemu je samo ostala!

Heidi Klum u emisiji je nonšalantno skinula košulju te ostala u grudnjaku, a na pitanja je nastavila odgovarati kao da se ništa nije dogodilo.

Supermodel i glumica Heidi Klum često privlači pozornost oskudnim izdanjima, a sada je gostovala u emisiji "Hot Ones" koja je poznata po zabavnoj igri u kojoj gosti paralelno odgovaraju na pitanja i jedu začinjena pećena krilca.

Dok je pričala o svom životu i karijeri, u jednom joj je trenutku postalo jako vruće, a kada je to rekla voditelju, skinula je svoju traper košulju te nonšalantno ostala u grudnjaku, kao da se ništa nije dogodilo.

Heidi Klum knows how to cool down when eating hot wings pic.twitter.com/z8FWjgPZfC