Pogledajte atmosferu s velike fešte u domu Harisa Džinovića, naseljem se orio veliki hit: ''Hoće da mi kažu s kim to spavaš...''

Haris Džinović organizirao je slavlje Bajrama u svom domu, u koji je pozvao svoje dobre prijatelje.

Pripadnici islamske vjeroispovijesti obilježili su Bajram, a tim je povodom slavlje u svom domu organizirao i pjevač Haris Džinović, koji se nedavno razveo od supruge Meline, zbog čega je već neko vrijeme pod povećalom javnosti.

Dio atmosfere s proslave na društvenim je mrežama podijelila Harisova prijateljica i kolegica Svetlana Ceca Ražnatović, a objavila je i fotografije na kojima zajedno poziraju i smiješe se, a pao je i jedan poljubac u obraz.

"Evo, moja ljubav i ja slavimo Bajram, da ste nam svi živi i zdravi", rekla je Ceca u videu koji je objavila u priči na svom Instagramu, a Haris ju je potom poljubio u obraz.

Prema pisanju Blica u njegovoj kući bila je prava fešta, čak se ispred vile čulo kako Haris pjeva stihove svog hita - "Ja ništa više nemam, a to i ti znaš, hoće da mi kažu s kim to spavaš, ma šta me briga kad sam opet sam...".

Haris i Melina rastali su se nakon 22 godine braka. Ona se povodom razvoda nije oglašavala, dok je pjevač više puta govorio o njihovim problemima, a tako nastavlja i dalje. Prema pisanju srpskih medija, pjevač je sada govorio i o Melininoj ljubomori koja je bila prisutna u braku.

"Ja sam javna ličnost, prema tome moraju me preferirati i muškarci i žene. I znaš što je popularnost, popularnost je pored ostalog i tako profilirana. Ljudi se žele slikati, zagrliti, žele da potpišeš autogram, žele te dodirnuti, razgovarati s tobom... To je njoj u početku smetalo, kasnije je shvatila što je moje zanimanje. Rekao sam joj: 'Hoćeš li da prekinem karijeru pa da budem trafikant, da jedemo paštetu umjesto lososa'", rekao je Haris na Prvoj televiziji.

Podsjetimo, nedavno je u kući Harisa Džinovića na beogradskom Senjaku nastao kaos nakon posjeta njegove bivše supruge Meline, pisao je srpski Blic.

Kako bi je izbacio iz doma, Haris je pozvao policiju, koja je brzo došla na lice mjesta, nakon čega je Melina izjavila da je Haris maltretira. Policija je zatim privremeno Harisu oduzela pištolj koji je imao u kući, iako za njega ima dozvolu, nakon čega je pjevača sin Kan odvezao u policijsku postaju, gdje se zadržao satima.

Fotoreporteri Blica snimili su Kana ispred policijske postaje, kao i Melinu koja je autom projurila kraj sina i nije mu se javila, a Haris je nedavno otkrio kako oni već neko vrijeme ne komuniciraju.

Haris se iz policije oglasio za Blic.

"Melina je upala u kuću, napala me je verbalno, nije fizički! Ona mi je rekla da ima pravo ući, a ja sam odmah pozvao policiju. Ne mora ona mene napasti fizički, puno gore je psihički, verbalno! Ja sam ne znam razlog zbog kojeg je došla večeras. Pokušavam, evo, s policijom cijelo vrijeme saznati razlog", rekao je pjevač.

Haris i Melina zajedno imaju kći Đinu, koja je majku otpratila na Instagramu, i sina Kana, koji navodno ne razgovara s majkom.

