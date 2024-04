Pogledajte kakvu je poruku omiljenoj Luci iz Kumova uputio nedavno razvedeni kolega, opet su potaknuli nagađanja!

Faris Pinjo čestitao je rođendan našoj lijepoj glumici Ani Uršuli Najev, s kojom ga povezuju, nedavno su bili i u zajedničkom izlasku.

Sarajevski glumac i glazbenik te natjecatelj našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Faris Pinjo objavio je novu priču na Instagramu te opet svima stavio upitnike iznad glave.

Čestitao je rođendan našoj lijepoj glumici Ani Uršuli Najev, s kojom ga već neko vrijeme povezuju, a objavio je njezinu fotografiju na kojoj pjeva u svečanoj haljini.

''Sretan rođendan kraljici umjetnosti!'' napisao je.

Prije dva mjeseca zajedno su bili i na jednoj modnoj reviji.

Iako sami dosad nisu htjeli potvrditi da su u vezi, viđeni su u istom društvu već nekoliko puta, a Najev je nedavno za Večernji list rekla što misli o medijskim napisima o njihovoj ljubavi.

''Ja i dalje biram još ne govoriti o svojem privatnom životu zato što mislim da se o njemu piše kada ja govorim i ne govorim. Izabrat ću ne otkrivati ništa i taj dio intime sačuvati za sebe. Ako pročitate i moje prijašnje intervjue, ja zapravo nikada nisam govorila o svom ljubavnom životu. Voljela bih da tako i ostane dok se ne udam'', rekla je.

Ipak, dodala je kako se osjeća po ljubavnom pitanju.

''Jako sam sretna!'' rekla je kratko te priznala da je istina kako se ljubav dogodi kad je najmanje očekujete.

Glasine o njihovoj ljubavi krenula su u prosincu prošle godine. Faris se tijekom ljeta rastao od glumice Tare Thaller nakon malo više od godinu dana braka.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", izjavio je Faris tada.

Podsjetimo, Farisa posljednjih nekoliko tjedana gledamo u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', gdje se dosad transformirao u razne pjevače s domaće i strane scene, Doris Dragović, Eda Sheerana, Pink, Kaariju, Luku Nižetića i Lanu Jurčević, gdje mu je gost bio i sam Luka, te Freddieja Mercuryja.

