Završio je bez glasa i na injekcijama, ali to nije umanjilo njegovu genijalnost: Što god da se u životu događa, show must go on!"

Faris Pinjo se u sedmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u legendarnog i nikad prežaljenog Freddieja Mercuryja.

Glumac Faris Pinjo nastupio je posljednji u sedmoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" i to u ulozi legendarnog Freddieja Mercuryja.

Faris je pripreme za tu ulogu odradio pod prehladom i ostao je bez glasa kojeg je morao dobro čuvati.

"Možda najbolji pjevač koji je hodao ovom planetom, teže nema, teže ne može. Kao lagan je i fluidan i čvrst, mislim da je karizma duša koja živi zauvijek. Ja sam u ovoj emisiji htio pokazati da nisam pjevač, nego glumac, nemojte me više svrstavati u pjevače. Što god da se u životu događa, show must go on", zaključio je Faris.

"Skoro vam je ime isto, oživio si Freddieja na ovoj pozornici, on je po meni najveći i najjači muški vokal ikada, dobio si jednu od najmoćnijih balada. Imao je posebnu vokalnu liniju, malo mi se čini da si malo promukao. Što se dogodilo?", upitao ga je Mario Roth.

"Da, jučer nisam mogao govoriti pa su bile i neke injekcije i tako", priznao mu je Faris, nakon čega je dobio dodatni aplauz.

"Farise, to apsolutno nije umanjilo tvoju maestralnu mogućnost imitacije, ti si glumac i ovo je bilo sjajno", zaključio je Mario.

"Ja ti mogu samo reći da si bio odličan, u niti jednom trenutku nisam čula da si bio na nekakvim injekcijama, da nisi bio dobro, dobar glas daleko se čuje. Tako da svaka ti čast", Minea.

"Pokazao si opet svoj raskošni talent, da možeš gladan pjevat, fenomenalan si stvarno i ovaj show će pomoći tvojoj karijeri, da možda pronađeš svoj još bolji put i bolju karijeru", Enis

"Već drugi maestrali brko u ovoj emisiji. Čestitam ti, da ne duljim, hvala ti", zaključio je Goran Navojec.

