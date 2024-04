Evo kako zvuči nostalgija za Bosnom i rodnim krajem dok se pjeva hit Bijelog dugmeta: "Doveo si publiku do ekstaze!"

Faris Pinjo se u petoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Bijelo dugme, točnije u njegova pjevača Alena Islamovića.

Faris Pinjo nastupio je kao posljednji kandidat pete emisije showa Tvoje lice zvuči poznato, a u kojoj se transformirao u legendarno Bijelo dugme.

"Ovo mi je baš draga transformacija, na njima sam odrastao. Dobio sam milijardu puta bakšiš za Đurđevdan, to je baš onako klasična bakšiš pjesma. Kad se to pjeva, nitko ne ostaje ravnodušan, probudi se nešto pozitivno seljačko. Nema puno posla, a zapravo ima. Ja ću pjevat dok me zaustave. Kod mene prije svega ta pjesma budi nostalgiju za mojim krajem, za Bosnom, to sam slušao kad sam bio mali", izjavio je Faris prije transformacije.

"Što se izvedbe tiče meni je falilo još malo nečega, ne znam što. Publiku si podigao na noge, to ja poštujem", rekao mu je Enis Bešlagić nakon nastupa.

"Sto ljudi, sto različitih čudi, meni si bio super", nadovezala se Minea.

"Meni si isto bio super, vokal Alena Islamovića je inače zahtjevan za imitirati, ali mislim da si bio na visini svog zadatka", zaključio je Mario Roth.

"Što se tiče imitacije na momente si fizički i duhovno sličio na Alena, a glasovno si jako često bio on, gotovo cijelo vrijeme. Doveo si publiku do ekstaze, odličan se bio", dodao je Goran Navojec.

