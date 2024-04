Luka Nižetić vratio omraženu frizuru: "Svi su se grozili i molili me da se ošišam, ali ja sam rekao ne!"

Luka Nižetić je zbog showa "Tvoje lice zvuči poznato" vratio frizuru kakvu je imao 2006. godine, kad je s Lanom Jurčević snimio hit-duet "Prava ljubav".

U šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" prvi put smo imali priliku vidjeti VIP duet, poseban zadatak koji je pripao Farisu Pinji.

Gljiva mu je dodijelila duet Luke Nižetića i Lane Jurčević "Prava ljubav", a pravo iznenađenje je bilo kada se Farisu, koji se transformirao u Lanu, na pozornici pridružio pravi Luka.

"Moram pohvalit Farisa da fantastično pjeva. Ovaj falset je fantastičan i rijetko koji pjevač može to zadržat ovako dugo", rekao je Luka nakon izvedbe.

"Ako bude nekih događaja, da se Lana i ja moramo pojavit skupa, s obzirom na to da je Lana na porodiljnom, možeš ti Farise umjesto nje" dodao je i nasmijao sve u studiju.

A kako bi što vjernije dočarao sebe iz vremena kada je nastala ova pjesma, i Luka je moram proći kroz malu transformaciju.

"Meni su htjeli maknuti tetovaže i htjeli su me brijat, a ja nisam dozvolio, ali su najvažniju stvar stavili, a to je ovaj popularni repić, zbog kojeg su se tad svi grozili i molili me da ga ošišam, uključujući i Lanu, ali ja sam rekao ne", objasnio je pa je pokazao repić. "Pravda za repić!" povikao je zatim Luka.

U našoj galeriji se prisjetite i kako je Luka izgledao 2006. godine, kad je s Lanom snimio ovaj duet.

Inače, Luka i Faris kao Lana od žirija su dobili same pohvale, a oduševili su i publiku, koja je nakon njihova nastupa vikala: "Hoćemo još!"

