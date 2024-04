Luka Nižetić i Lana Jurčević ponovno zajedno, ali što se njoj dogodilo? "Ma, vidi ti tu ljepoticu!"

Faris Pinjo se u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Lanu Jurčević, a pridružio mu se i Luka Nižetić.

Faris Pinjo prvi je u ovoj sezoni show "Tvoje lice zvuči poznato" dobio poseban zadatak VIP dueti, a gljiva mu je dodijelila duet Luke Nižetića i Lane Jurčević "Prava ljubav".

"Zanimljivo jako. Ljubavne pjesme su mi najljepše pjesme", rekao je Faris prije nastupa, a uputio je i posebnu poruku Enisu Bešlagiću: "Nemam dva srca, jedno za ljubav, drugo za mržnju."

Faris je na pozornicu izašao kao Lana, a pridružio mu se pravi Luka Nižetić i skupa su otpjevali duet, a publika je nakon nastupa vikala : "Hoćemo još!"

"Moram pohvalit Farisa da fantastično pjeva. Ovaj falset je fantastičan i rijetko koji pjevač može to zadržat ovako dugo", rekao je Luka nakon izvedbe.

"Ako bude nekih događaja, da se Lana i ja moramo pojavit skupa, s obzirom na to da je Lana na porodiljnom, možeš ti Farise umjesto nje" dodao je i nasmijao sve u studiju.

Luka je ostao na pozornici i tijekom komentara žirija, a Farisa je za to vrijeme držao za ruku.

"Mislila sam da će opet bit karikatura, da će biti presmiješno, i bilo je u nekim momentima, ali je isto tako s druge strane bilo toliko dojmljivo da mi se bilo teško odmaknut od činjenice da si muško. Dobio si tu nekakvu nježnost, žensku senzualnost, zbog čega smo ti mogli donekle vjerovati u to što pjevaš. Luka kad je došao na pozornici donio je tu mušku energiju, a ti si se još više povukao u žensku. Mislim da je gljiva ovaj put odradila odličan posao i zaslužuješ jedan veliki aplauz", komentirala je Minea

"Meni je vrlo teško ovo ocjenjivat pojedinačno i razmišljat o ovome, jer je ovo prije svega bio vrlo uspješan i prekrasan duet. Zaista ste jedno drugog podržavali, bili ste zabavni, bio je show kakav smo vidjeli, a čak ste i na trenutke uspjeli bit vrlo, vrlo dirljivi. Ja vam se zahvaljujem, Luki se zahvaljujem da nam je ponovno donio svoj predivan glas i svoju umješnost pjevačku, a ti si donio sve ovo drugo", rekao je Goran Navojec.

"Faris je bio bliže originalu" našalio se Enis Bešlagić, a Luka ga je zatim prekinuo.

"Samo sekundu, meni su htjeli maknuti tetovaže i htjeli su me brijat, a ja nisam dozvolio, ali su najvažniju stvar stavili, a to je ovaj popularni repić, zbog kojeg su se tad svi grozili i molili me da ga ošišam, uključujući i Lanu, ali ja sam rekao ne", objasnio je pa je pokazao repić. "Pravda za repić!" dodao je Luka.

"Na stranu ovo što je tvoja maska stvarno bila bolja, ti si Farise u jednom trenutku ušao u taj lik Lane Jurčević i donio si je onako kako ona jest izgledala u tom spotu. To je bio apsolutni hit kad je izašao, Luka je tad još bio dijete. Znači, Farise, moram priznati da si se ovdje potrudio dobro i da si pokazao svu raskošnost. Vidjet ćemo kakva će biti reakcija kad ova emisija bude gledana u Bosni i kako ćeš se u Visoko vratit, što će reći ovi iz piramida... Bio si odličan, sve si uradio kako treba", zaključio je Enis.

"Farise, ja ću se usuditi i reći da ti je ovo bila najbolja ženska transformacija do sada. Jako si mi lijep kao žena, moram ti priznat", započeo je Mario Roth, a onda mu se Faris približio da ga bolje pogleda.

"Ma, vidi ti tu ljepotu" komentirao je Mario s Enisom. "Farisa", preimenovali su ga.

"Ljudi, bili ste fantastično", zaključio je Roth.

