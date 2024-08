Dragan Despot u izlazak je poveo svoju kćer koju rijetko viđamo u javnosti, preslika je poznate mame glumice!

Na otvaranju 18. Vukovar film festivala prisustvovao je i naš glumac Dragan Despot, no svu pozornost ukrala je njegova pratnja.

U Vukovaru je počelo 18. izdanje Vukovar film festivala, a tim povodom na otvaranje je stigao i naš poznati glumac Dragan Despot.

Prije početka ceremonije, pozirao je na crvenom tepihu, a na događanje je stigao u pratnji svoje kćeri, Ane Despot.

Tata i kći pozirali su zagrljeni i nasmijani, a njihove fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Iako joj je tata Dragan, a mama Anja Šovagović Despot, Ana u glumačke vode nije krenula. No, život ju je odveo u umjetničko područje, ali s potpuno druge strane.

Naime, ova 30-godišnjakinja diplomirala je na Likovnoj akademiji, a bavi se ilustracijom animiranih filmova. Iza nje su već dva filma, a u jednom od njih narator je i sam Dragan.

Njena velika strast su i videoigrice, a da ugodno spoji s korisnim, Ana je nedavno počela raditi i u toj industriji kao ilustrator videoigara.

"To je isto umjetnost na neki način, odnosno na sve načine, jer ima likovni dio, ima glazbeni dio, pisani - netko to mora napisati, interaktivno je - netko to mora programirati. Ima sve, to je kao da gledaš film u kojem ti sudjeluješ, kojim ti upravljaš", otkrila je Ana u svibnju ove godine za IN magazin.

Tijekom života Ana nije osjetila da odrasta uz poznate roditelje. Sa svakim od njih ima obične svakodnevne rituale.

"S tatom mi je najzabavnije gledati televiziju, kvizove i nogomet, pogotovo kad je prvenstvo, Ligu prvaka, to mi volimo gledati. S mamom se volim šetati, komentirati glazbu, filmove, književnost. S njom volim ići na predstave i razne događaje, onda nas dvije idemo i zezamo se", ispričala je Ana još.

Podsjetimo, osim Ane, glumački par ima još i sina Josipa.

Kako on izgleda, pogledajte OVDJE.

Inače, Anja Šovagović nedavno je i drastično promijenila svoj imidž, a koji je razlog i kako sada izgleda pogledajte OVDJE.

