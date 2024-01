Naša glumačka diva ne skriva koliko joj nedostaje otac: "On je ostavio zaista jedno ogromno blago na filmu, televiziji i u kazalištu"

Anja Šovagović Despot ovih dana ima pune ruke posla, ali i razloga za slavlje. Piše novu knjigu, uskoro će imati premijeru nove predstave, a njezina kći Ana je proslavila 30. rođendan. Kakvim se kćerinim uspjehom ponosi te kakvu je predstavu pripremila u suradnji s Markom Torjancem i Natašom Janjić, pogledajte u prilogu Dijane Kardum.

Kad je prije nekoliko godina tijekom Dubrovačkih ljetnih igara glumila barunicu Castelli, Anja Šovagović došla je do nekih spoznaja o njoj koje je htjela zapisati.

''Puno sam pisala i vodila svojevrsni glumački dnevnik dok sam radila tu predstavu, iz toga je izašla neka potreba da objasnim odnosno ispričam život barunice Castelli jer o njoj zapravo ne znamo ništa. Ne doznajemo apsolutno ništam isun da je fatalna žena, da je upropastila ne znam koliko muškaraca, da su zbog nje zavijeni u crno mnoge obitelji, tako da sam došla do zaključka da je to nemoguće'', govori Anja.

Zato ju je odlučila istražiti te iz toga danas nastaje njezina treća knjiga.

''Ne razmišljam još o četvrtoj, osim što se nadam da će konačno se počet radit monografija Fabijana Šovagovića, mog tate, tako da ću u tom dijelu vrlo rado surađivati. Međutim, da pisala sam autobiografske knjige, ova treća mi se isto čini biografija, ali ne moja.''

Glumica ne skriva koliko joj nedostaje njezin 'tato', o kojemu piše pjesme, priče...

''On je ostavio zaista jedno ogromno blago, moj tata, i na filmu, i na televiziji, i u kazalištu. Nažalost, kazalište je trenutna živa umjestnost, postoje i snimke predstava. I nije monografija nešto nešto što može obuhvatiti sve to. On je bio književnik, napisao je dramu, pisao je knjige, jedan presjek njegovog dijela mislim da bi bilo važno zabilježiti.''

Kako je ranije otkrila, legendarni glumac nije bio oduševljen što su ona i brat Filip odabrali glumu kao svoj životni poziv. Anjina djeca nisu u glumi, ali kći Ana se bavi filmom, i to animiranim.

''Dala je sad diplomski ispit, odnosno radila je, napravila je film Šuma striborova, po Ivani Brlić Mažuranić, podnaslov filma je Oprosti Ivana, to je njezina interpertacija Šume striborove, sve je radila sama i animirala i crtala i programirala i tako dalje i tako dalje, a Dragan Despot, njezin otac je narator u filmu, tako da evo ta suradnja je počela, međutim dosta je autoritativna i onda je se treba slušati.''



''Animacija je nešto što je toliko jako komplicirano da ne znam kako to uspijeva. Zaista je fenomenalna.''

Oboje djece doći će na premijeru njezine nove predstave Tere i Luce. Predstava je to u kojoj glumi s Natašom Janjić, a nastala je pod redateljskom palicom Marka Torjanca.

''Riječ je o komadu, dakle o komediji koja je ustvari i satira i drama i triler, ima jako puno žanrovskih odrednica. Vrlo je zanimljivo'', govori Marko Torjanac.

Priča o dvije prijateljice koje pokušavaju riješiti svoje probleme u životu i omogućiti si dostojanstven život.

''Svi se nalazimo u takvim situacijama, u financijskim se isto nađem, ali svi smo naviknuli na neko pretakanje iz šupljeg u prazno.''

''Evo ne znam kad sam zadnji put u kazalištu tako uživala, Nataša je divna partnerica, fenomenalna glumica, Marko je talentiran za poludit. Tekst je sjajan.''

Ovo je i prvi put da Nataša i Anja glume zajedno.

''Promijenim krevet svaki dan na probi nekoliko puta, a u predstavi ću jednom. Dosta i jedem, tako da ću i to morat prilagodit preko dana, da gladujem preko dana da navečer mogu jesti u predstavi. Baš sam komentirala to s krevetom, kako posteljinu zamijenim da ni na probi ne mogu odmoriti.''

A Marko je otpočetka znao koga želi u ulogama hrvatskih Thelme i Louise.



''Kako sam radio na tekstu tako su mi lica sve više izlazila vani. Tako sam sve sigurniji bio da su to Anja i Nataša. I presretan sam zbog toga jer stvarno su izvrsne.''

Premijera predstave je 29. siječnja u Gavelli. Nakon toga igraju, u Vidri, pa u Splitu i tako kreće život ove predstave.

