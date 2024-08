Sve je stalo kad se ona pojavila na crvenom tepihu! Kažu da ima brutalno tijelo, a prati je 4,4 milijuna ljudi na Instagramu

Izabel Goulart mamila je brojne poglede u raskošnoj haljini koja je savršeno istaknula njezinu ljepotu.

Na prestižnom Filmskom festivalu u Veneciji zablistale su brojne svjetske zvijezde, a među njima je posebnu pažnju privukla Izabel Goulart.

Zavodljiva brazilska manekenka prošetala je crvenim tepihom u očaravajućoj crnoj haljini koja je sezala do poda, a lijevu nogu krasio je prozirni svjetlucavi detalj.

Modnu kombinaciju upotpunila je crnim sandalama na potpeticu i raskošnom srebrnom ogrlicom.

Podsjećamo, Izabel, koju na Instagramu prati više od 4,4 milijuna ljudi, nedavno je privukla pažnju nizom svojih golišavih fotografijama.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, Izabel je zaručena za nogometaša Kevina Trappa, a par je skupa od 2016. godine.

Iako o svojoj vezi ne priča puno, bivša Viktorijina anđelica jednom je o njihovu odnosu otkrila i više nego što se očekivalo.

"Kevin i ja često vodimo ljubav, četiri ili pet puta dnevno. Ali ako ima važnu utakmicu i izgubi, mogu biti prekrasna, srediti nokte i nositi najbolje rublje, no on neće biti zainteresiran. No kada pobjeđuje, baš i ne spavamo puno", priznala je tada lijepa Izabel.

