Upoznajte kći našeg glumačkog para, strast su joj videoigrice, a ljubav ilustracija i animiranje filmova!

Iako su njezini roditelji naši proslavljeni glumci, Ani Despot gluma nije životni poziv, no ostala je u sferi umjetnosti. Njezin talent za crtanje danas ju je doveo do nominacije za Porin, Pulskog filmskog festivala i Animafesta. Priču donosi Matea Slogar.

Ana Despot, kći Anje Šovagović i Dragana Despota, odrasla je uz poznate roditelje, no svoj umjetnički put utabala je sama. Ova 30-godišnjakinja nedavno je diplomirala po drugi put, ovog puta na Likovnoj akademiji, potpisuje već dva animirana filma, a među posljednjima je "Šuma striborova".



"Napisala sam sama tekst koji je u rimi i malo je ozbiljan, ali i blesav, uzela sam svog tatu Draga Despota da mi on to pročita i to mi je ispalo savršeno. Glazbu je radio Drago Hajsek, mislim radila sam ga godinu i pol bez prestanka i na kraju je super rezultat", zaključila je Ana.



A već kada je razradila početnu ideju, znala je da će njezin tata biti pripovjedač. A kakva je bila njihova zajednička suradnja?



"Kad sam pisala taj tekst, pisala sam ga točno po njemu jer znala sam kako će on to izgovoriti. I onda smo ga i snimali u više navrata jer sam ja imala jako specifično što ja želim i rekao mi je da ga nitko nije toliko izmaltretirao od režisera kao ja", otkrila je,



Bio je ovo Anin diplomski rad, a bit će prikazan i na Animafestu, dok je njezin prvi crtić Jaje, premijeru imao u Puli prije 3 godine.

"Prije nego sam upisala animaciju sam se pitala pa jel moguće da ljudi ručno crtaju svaku sekundu filma. I da moguće je, ima puno vrsta animacije ima i 3D animacija, kompjuterska, kombinacija, ali ova koja mene najviše zanima je 2D klasična animacija, ali digitalizirana naravno", pojasnila je.



Ana je nedavno počela raditi i u industriji videoigara kao ilustrator, a igrice su njezina velika ljubav.

"To je isto umjetnost na neki način, odnosno na sve načine, jer ima i likovni dio ima glazbeni dio, pismeni netko to mora napisati, interaktivno je netko to mora isprogramirati, ima sve, to je kao da gledaš film u kojem ti sudjeluješ, kojim ti upravljaš", otkrila je Ana.



Ana se, osim u animaciji, okušala i u ilustraciji koja joj je, priznaje, draža jer je opuštenija. Iza nje je već oko 6 slikovnica, a za neke od njih tekst su pisale Sunčana Škrinjarić i Mila Elegović. Da je Ana dobra u ilustraciji, prepoznala je i pjevačica Gina Damjanović. Zajedno su radile naslovnicu njezina albuma ''U mojim tajnim notama''.

"Bila je pjevačica u Detouru i kad je počela svoju solo karijeru s Markom Bratošem pitala je mene bi li joj ja htjela ilustrirati naslovnicu albuma i meni je to bilo super jer smo dosta bliski prijatelji. I bilo mi je super da je to naš projekt, kao polubiteljski i bili smo nominirani za Porina tak da je to isto uspjeh", pohvalila se Ana.



Tijekom života Ana nije osjetila, kaže, da odrasta uz poznate roditelje. Sa svakim od njih ima obične svakodnevne rituale.

"S tatom definitivno mi je najzabavnije gledati televiziju, kvizove i nogomet pogotovo kad je prvenstvo, Ligu prvaka to mi volimo gledat. S njom se volim šetati, komentirati glazbu, filmove, književnost. S njom volim ići na predstave i razne događaje, onda nas dvije idemo i zezamo se", ispričala je Ana.



Zasad ima mnoštvo planova, a jedan od njih je i ljetna škola animiranog filma u Parizu. Što reći, osim da je Aninu talentu samo nebo granica.

