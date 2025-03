Energetska bomba na pozornici Nove TV: ''Skinuo si Gršu u motu i hodu!''

Domagoj Nižić glumac je kojeg smo gledali kao Dražena Petrovića u filmu o ovoj našoj košarkaškoj legendi, a narednih tjedana uživat ćemo u njegovim transformacijama u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Među osmero kandidata u ''Tvoje lice zvuči poznato'' našao se i glumac Domagoj Nižić koji ovaj show prati od prve sezone.

A evo što je rekao prije svoje prve transformacije.

Domagoj Nižić - 8 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

''Ovisnik sam o sportu, kroz sport sam odrastao i sport živim, sport igra veliku ulogu u mom životu. Od mlađih dana trenirao sam odbojku, prije toga nogomet i onda sam nastavio, upisao sportsku gimnaziju. Igram tenis svaki drugi dan, ja kad za nešto zapnem onda od toga ne odustajem'', govori te dodaje.

Domagoj Nižić - 7 Foto: Kinoteka

''Gluma me prvi put iskreno privukla u srednjoj školi, nije prije toga, dobio sam ulogu upredstavi koja se igrala u ckrvi. Po prvi put sam s nečim što radim uspio izazvati emociju kod svoje obitelji, a nisam ništa loše radio. Nisam ni pomislio da ću završiti kao diplomirani glumac, kao glumac znam što radim, znam što govorim, a ovdje sad sve to plus pjevanje i koreografija. Ima treme, ali dat će Bog da bude dobro'', zaključio je Domagoj.

Domagoj Nižić - 5 Foto: Nova TV

U prvoj emisiji transformirao se u našeg repera Gršu, ovo su bile reakcije žirija.

''Donio si večeras jednu energetsku bombu na ovu scenu, sve si nas povukao, uvukao u to neko drmanje na stolici. Ako si imao tremu, nije se vidjela, bilo je sjajno'', zaključio je Mario Roth.

Domagoj Nižić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Domagoj Nižić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Pošto si kolega glumac, ja mislim da imaš prednost vladanja na sceni, i slobodno se opusti, igraj, zabavi se, drži tu igru i nikad se nemoj prestati igrati'', rekao je Enis.

Domagoj Nižić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Domagoj Nižić, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Domago, ja bi rekla da si ti fantazija, ti si danas donio tu energiju, najbitnije je da dokle god vi budete uživali, uživat ćemo imi '', zaključila je Minea.

''Super, energetska bomba, skinuo si Gršu u motu i hodu, samo tako nastavi dalje'', komentirao je Navojec.

Što kažete na Gršu dvojnika? Ma Domagoj se izvrsno snašao!

