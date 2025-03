Skandalozni ljubavni život glumice: Bojala se braka, a mediji su spekulirali o očevima njezine djece

Prelijepu Tubu Büyüküstün gledali smo i na hrvatskim ekranima, a njen život obilježili su privatni skandali.

Tuba Büyüküstün smatra se jednom od najutjecajnijih i najuspješnijih turskih glumica svih vremena. Njena popularnost seže daleko izvan granica Turske, a serije u kojima je glumila prikazuju se širom svijeta, od Bliskog istoka do Latinske Amerike i Europe.

Njen prepoznatljiv stil, talent i prirodna ljepota učinili su je ikonom, a njen rad u svijetu humanitarnog djelovanja dodatno potvrđuje njen utjecaj izvan industrije zabave.

Tuba Büyüküstün - 9 Foto: Profimedia

Rođena je 5. srpnja 1982. godine u Istanbulu. Njeni roditelji su porijeklom iz Erzuruma, ali je odrastala u modernom okruženju Istanbula. Obrazovanje je stekla na Sveučilištu Mimar Sinan, gdje je studirala scenografiju i kostimografiju. Glumačku karijeru započela je kroz svijet reklama, gdje je surađivala s poznatim turskim brendovima. Njen talent brzo su primijetili televizijski producenti te je ubrzo dobila priliku za svoju prvu ulogu u seriji "Sultan Makamı" 2003. godine. Iako je to bila manja uloga, otvorila joj je vrata većim projektima.

Prvu veliku prekretnicu u karijeri doživjela je 2004. godine kada je dobila glavnu ulogu u seriji "Çemberimde Gül Oya" te u seriji "Ihlamurlar Altında" (Ispod lipa) 2005. godine.

Hrvatska javnost pobliže ju je upoznala u serijama ''Asi'' i ''Ambasadorova kći'' koje su se emitirale na Novoj TV.

Tuba Büyüküstün Foto: Screenshot

No, osim po glumačkim ulogama, Tubu brojni poznaju po skandaloznom privatnom životu. Tijekom snimanja serije "Asi" (2007.–2009.), mediji su je povezivali s kolegom Muratom Yıldırımom, iako su oboje tada bili u vezama s drugim osobama. Tuba je bila zaručena za Samija Saydana, dok je Murat bio u vezi s glumicom Burçin Terzioğlu, s kojom se kasnije i oženio.

Nakon završetka serije, Tuba je započela vezu s glumcem Onurom Saylakom, kojeg je upoznala na setu. Par se vjenčao 2011. godine i iste godine dobio blizanke, Maju i Toprak. Međutim, mediji su spekulirali o očinstvu djece, navodeći da su potencijalni očevi, osim Onura, mogli biti i Murat Yıldırım te bivši zaručnik Sami Saydan.

"Nittko sa mnom nije razgovarao o porođaju. Nećete vjerovati, ali u trudnoći me smirivao film "Junior" u kojem Arnold Schwarzenegger glumi trudnog muškarca. Osjetila sam olakšanje zbog činjenice da je u filmu muškarac u drugom stanju", rekla je jednom Tuba.

Tuba Büyüküstün - 4 Foto: Profimedia

Unatoč tim glasinama, Tuba i Onur ostali su zajedno, ali ljubav je pukla 2017. godine.

"Bili smo prijatelji četiri ili pet godina, onda smo postali ljubavnici, živjeli zajedno dva mjeseca, ali nije me uvjerio u brak, to se jednostavno dogodilo. Onur me vrlo dobro poznaje i znao je da se moramo na brzinu vjenčati, jer da je veza potrajala, nikada se ne bih udala. Uvijek sam imala strah od braka jer mnogi zbog njega odustanu od sebe", dodala je.

"Priča se da smo se Tuba i ja razveli zbog njenog ljubavnika. To su gluposti. Time se baca blato i na nju i na mene. Naša veza se zapravo završila. Pokušali smo je spasiti zbog naših djevojčica, ali nije išlo. Tuba je i ostaje majka moje djece. I ovo izjavljujem kako bi se ta tema jednom zauvijek zatvorila", naglasio je Onur.

Nakon rastave od Onura, Tuba je uplovila u vezu sa sedam godina mlađim Umutom Evirgenom, no navodno je i njihova veza završila zbog njene nevjere.

Tuba Büyüküstün - 12 Foto: Profimedia

