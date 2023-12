David Beckham uhvaćen je u veselim trenucima s kćeri koja je postala prava ljepotica, nedavno su bili na meti kritika zbog njihovog poljupca!

David Beckham i njegova kći Harper Beckham uhvaćeni su u veselim trenucima, nitko ne vjeruje da je tako brzo odrasla u pravu ljepoticu.

Britanski nogometaš David Beckham uhvaćen je u razdraganim trenucima sa svojom jedinom kćerkom Harper Beckham.

David i Harper šetali su New Yorkom poslije ručka, a paparazzi su ih uhvatili dok je Beckham kći zagrlio s leđa i škakljao ju po rebrima, a ona se smijala.

Harper ima 12 godina, a već je izrasla u pravu ljepoticu te su se proteklih nekoliko mjeseci svi ugodno iznenadili jer se doima starijom nego što jest.

No, naletjela je i na kritike zbog jednog videozapisa s ocem. Naime, David je na društvenim mrežama objavio video u kojem ju ljubi u usta, što je izazvalo podijeljene reakcije javnosti. Obzirom na to da Harper ima 12 godina, mnogi smatraju da ovo nije pravilan način iskazivanja očeve ljubavi prema kćeri, dok drugi smatraju da je njihovo pravo da bliskost jedno prema drugome iskazuju na način koji njima odgovara.

"Jako sam nježan prema djeci. Tako smo odgojeni i Victoria i ja, a takvi smo i mi sa svojom djecom. Želimo pokazati svojoj djeci ljubav i, znate, jako smo im privrženi", izjavio je nedavno Beckham na svom Instagramu.

"Kritizirali su me jer sam poljubio svoju kćer u usta. Svu svoju djecu ljubim u usta. Brooklyna možda i ne jer on ima 24 godine, moglo bi mu se to činiti malo čudnim", dodao je.

David i Victoria Beckham vjenčali su se 1999. godine a osim Harper imaju i sinove Brooklyna, Romea i Cruza.

