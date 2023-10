Beckhamova kći je odrasla! Pogledajte jedno od njezinih najozbiljnjih izdanja dosad!

Harper Beckham zablistala je na premijeri dokumentarne serije "Beckham" u Londonu koju su obožavatelji moćne obitelji jedva dočekali.

Kći Davida i Victorije Beckham, 12-godišnja Harper Beckham bila je prava zvijezda premijere dokumentarne serije o njezinoj obitelji u Londonu, na kojoj je zablistala u jednoj od svojih najozbiljnijih outfita dosad.

Harper je pozirala u društvu Davida i Victorije i svoje braće Romea, Brooklyna i Cruza, te šogorice Nicole Peltz, odjevena u svečanu ružičastu haljinu koja joj je pristajala kao salivena, a bilo je to jedno od njezinih dosad najozbiljnijih izdanja u kojem pomalo djeluje i starije nego što je.

U jednom trenutku djelovala je kao da joj je neugodno pred fotografima koji su ih dočekali na crvenom tepihu, ali brzo se opustila i nabacila smiješak.

Inače, Harper se prije nekoliko dana našla u svjetskim medijima i to nakon što je David na društvenim mrežama objavio video u kojem ju ljubi u usta, što je izazvalo podijeljene reakcije javnosti. Obzirom na to da Harper ima 12 godina, mnogi smatraju da ovo nije pravilan način iskazivanja očeve ljubavi prema kćeri, dok drugi smatraju da je nihovo pravo da bliskost jedno prema drugome iskazuju na način koji njima odgovara. No, ovo nije prvi put da David ovim prisnim činom izaziva podijeljene reakcije jer je i ranije znao objavljivati videa na kojima na ovaj način ljubi Harper.

"Jako sam nježan prema djeci. Tako smo odgojeni i Victoria i ja, a takvi smo i mi sa svojom djecom. Želimo pokazati svojoj djeci ljubav i, znate, jako smo im privrženi", izjavio je nedavno Beckham na svom Instagramu.

"Kritizirali su me jer sam poljubio svoju kćer u usta. Svu svoju djecu ljubim u usta. Brooklyna možda i ne jer on ima 24 godine, moglo bi mu se to činiti malo čudnim", dodao je.

Inače, Beckhemovi su ovo ljeto, kao i prošle, uživali sa svojom djecom u Hrvatskoj od koje su se teška srca oprostili.

David i Victoria vjenčali su se 1999. godine i zajedno imaju četvero djece, sinove Brooklyna, Romea i Cruza te kćer Harper Seven, a dokumentarna serija o njihovim životima je tema o kojoj svi ovih dana pričaju.

