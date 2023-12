Marija Šerifović izvela novorođenog sinčića u šetnju, pogledajte kako uživa u prvim danima majčinstva!

Marija Šerifović pokazala je kako provodi prve dane sa sinčićem Marijem.

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) proteklog tjedna iznenadila je javnost lijepim vijestima.

Marija je u petak na svojem profilu na Instagramu otkrila da je postala majka sinčića kojeg je nazvala Mario i kojeg joj je rodila surogat majka u Los Angelesu.

Pjevačica se sa sinom još nalazi u Americi, a sada je u pričama na društvenoj mreži objavila snimku iz njihove zajedničke šetnje na kojoj se vide bebina kolica te je dodala emotikon plavog srca i prigodnu pjesmu "Just the Two of Us".

Marija je za srpske medije otkrila da je dugo htjela biti majka i da je dvije godine prolazila kroz postupak vađenja jajnih stanica, nakon čega je saznala da ima tri zdrava embrija.

"Više sam puta pokušala iznijeti trudnoću i nisam u tome uspjela, na moju veliku žalost. Zaista ne želim javno objašnjavati zdravstvene razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio jedini moj izbor", ispričala je za Blic.

Rekla je i kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkriti detalje o ocu djeteta, ali je naglasila i kako će njezin sin, kad za to dođe vrijeme, sve znati o tome. Šerifović je u dokumentima bebe navedena kao jedini roditelj.

Pjevačica će se sa sinom uskoro vratiti u Beograd, a svoj luksuzni stan, u koji je uselila prije dvije godine, zadnjih je mjeseci pripremala za dolazak djeteta.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Uhvaćena u strastvenim trenucima sa ženom nakon burnog razvoda i romanse s najpoželjnijim neženjom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Nives Celzijus imala je samo 16 godina kada se prvi put predstavila domaćoj javnosti, pogledajte kako je tada izgledala