Brojni poznati opraštaju se od glazbene legende: ''Naša inspiracija, izvan sebe sam, kakva si ti žena bila...''

Brojni poznati odmah su se oglasili nakon tužne vijesti o smrti glazbene legende Tine Turner, osim stranih poznatih, javljaju se i naši.

Među prvima se javila pjevačica Nina Badrić koja je objavila Tininu crno bijelu fotografiju i posvetila joj emotivan tekst.

''Zbogom, kraljice. Kakva si ti žena bila'', napisala je.

Nakon nje javio se i pjevač Tony Cetinski. Uz njezinu pjesmu i videozapis, Cetinski je na Instagram priči dodao: ''RIP Tina Turner, najbolja si bila''.

Luka Nižetić objavio je hrabru fotografiju pjevačice na željeznoj konstrukciji iznad grada, a u opisu fotografije stajalo je: ''Najveća. Ikona.''.

A jedna od stranih zvijezda kojoj je smrt Tine posebno teško pala bio je i Mick Jagger. On se na svom profilu oprostio od prijateljice s njihovim zajedničkim fotografijama s pozornice.

''Tako sam tužan zbog smrti moje divne prijateljice Tine Turner. Bila je uistinu i enormno talentirana izvođačica i pjevačica. Bila je inspirativna, topla, duhovita i velikodušna. Toliko mi je pomogla kad sam bio mlad i nikad je neću zaboraviti'', napisao je.

Tina je svoju svjetsku slavu stekla upravo iznimno zapaženim nastupom na koncertu Rolling Stonesa 1969. godine, gdje su im predgrupa svirali Ike i Tina, a Mick Jagger, tvrde mnogi, od tada na pozornici oponaša neke od Tininih pokreta.

''Tina je jednostavno fantazija svakog muškarca, ona je božanstvena, otkačena, chic. S Tinom se osjećaš kao da možeš prebroditi i najjaču oluju'', rekao je legendarni pjevač Rolling Stonesa.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO