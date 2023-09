Najveća imena srpske estrade sjatila se na proslavu rođendana kćeri miljenika regije, pogledajte tko je sve došao na veliki tulum za pamćenje!

Slobodan Boba Živojinović sa sinovima, Saša Matić sa suprugom i kćeri, Sergej Ćetković i Aca Lukas samo su neki od brojnih poznatih uzvanika na raskošnoj proslavi rođendana kćer Ace Pejovića, Ive.

Kći srpskog pjevača Ace Pejovića, Iva, proslavila je 18. rođendan u Crown Plaza Hotelu u Beogradu.

Raskošno slavlje uveličali su brojni poznati uzvanici, od glazbenika do sportaša.

Suprug Lepe Brene, Slobodan Boba Živojinović, došao je s njihovim sinovima Filipom i Viktorom Živojinović, Saša Matić poveo je suprugu Anđeliju i kći Taru, a došao je i njegov brat Dejan Matić. Među ostalim poznatim uzvanicima bili su i pjevači Sergej Ćetković, Aca Lukas, Saša Popović, bivši košarkaš Dejan Tomašević sa suprugom Jelenom i brojni drugi.

Nitko nije došao praznih ruku, a svi su se za ovu prigodu i posebno skockali.

Fotografije sa slavlja pogledajte u galeriji.

Inače, Aco je kćer Ivu dobio sa suprugom Biljanoom, s kojom se rijetko pojavljuje u javnost, a nedavno je progovorio o njezinoj teškoj bolesti.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krivom putu, a ona je to imala od rođenja i to na predjelu očiju", rekao je Aco u IN Magazinu, pa je objasnio kako je to otkrila kada je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, tamo sam nalazio mir. Vratila se kada je vidjela kako izgleda, pogledala se u ogledalo i rekla nam: 'Pa dobro, je li vi vidite kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?'. Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", prisjetio se.

Inače, sa suprugom Biljanom u braku je već desetljećima, a osim slavljenice Ive zajedno imaju još i kćeri Magdalenu te Mariju.

