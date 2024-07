Baby Lasagna ispričao sve o susretu s reperom Gršom: ''Nisam znao što očekivati, na kraju sam se zaljubio!''

Zajednička fotografija Baby Lasagne i Grše nedavno je zapalila internet, a Marko je sada ispričao kako je prošao njihov susret.

Popularni domaći reper Grše i Baby Lasagna nedavno su nastupili u Primoštenu, a onda su na društvenim mrežama objavili selfie koje je oduševio njihove obožavatelje.

Marko je sada u razgovoru za RTL Direkt ispričao da bi volio snimiti duet s triljskim reperom, što su i mnogi fanovi komentirali ispod njihove zajedničke fotografije.

"Iznenadio sam se koliko je eksplodirala ta slika. Upoznao sam ga, nismo se prije nikad upoznali i nisam znao što očekivati. Na kraju sam se zaljubio u njega. Meni je on super dečko, super lik, prolazimo jako slične stvari, čini se ful skroman, normalan, tako da sam oduševljen s njim", rekao je.

"Nakon što smo se upoznali, ja sam totalno za suradnju. Počeli smo nešto pričati o tome. Kad on izađe na stage, to je opći kaos, klinci vrište. Svi prisutni vrište. On isto kao i ja divlja, pričali smo baš o istom problemu da se zaletimo pa ostanemo bez daha i ne možemo otpjevati pjesmu. I na tom nivou smo se povezali. Znači, apsolutni kaos", ispričao je.

Grše u posljednje vrijeme oduševljava svoju publiku novim pjesmama, a da je rado slušan pokazuje i Billboardova ljestvica.

Na prvom mjestu je ''Forza'' koja je na ljestvici već dva tjedna, a na trećem mjestu je ''Fantazija'' koju je snimio s mladom pjevačicom Miach.

S druge strane, naš Baby Lasagna ostvario je veliki uspjeh na Eurosongu, a ovaj tjedan objavio je i svoju novu pjesmu ''and I''.

