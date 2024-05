Grše iznenadio uvredljivim objavom o Eurosongu, koju je zbog kritika obrisao: "Grozno, brate, grozno"

Grše je na društvenim mrežama komentirao izvođače na Eurosongu pa je obrisao svoju objavu, no internet sve pamti.

Ni popularni triljski reper Grše nije propustio prvo polufinale Eurosonga, na koje se osvrnuo i na društvenim mrežama, a njegov komentar šokirao je mnoge.

Pogledaji ovo inMagazin Od frizerske škole do najslušanijeg repera ovih prostora: Prije nekoliko godina nastupao pred jedva 70 ljudi, a sad je napunio Dom sportova!

Grše je komentirao nastup irske predstavnice, na koju se obrušio, a izvrijeđao je i predstavnika Litve.

"Šta je ovo? Ovo je kao umjetnost, mi to ne razumimo. Prije ove krave je bia neki lik koji je otvorija nastup sa sotonističkim znakom, to su bila prva dva nastupa što sam ispratia, a mislin i zadnji ikad. Grozno, brate, grozno", napisao je u pričama na Instagramu, pa je zbog kritika objavu obrisao. No internet sve pamti, pa tako njegovu objavu možete pogledati u našoj galeriji.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna oborio još jedan rekord, njegov nastup pregledan je više od milijun puta u samo nekoliko sati

Zbog svojeg komentara Grše se našao i na meti kritičara s Twittera, odnosno društvene mreže X, koji ga sada masovno uspoređuju s Dejanom Lovrenom jer je on ranije Baby Lasagnu optužio za demonizam.

grše i dejan lovren pic.twitter.com/GCHeGPpngR — karlo (@karloxcx) May 7, 2024

Inače, naš predstavnik Baby Lasagna izborio je prolazak u finale i Hrvatska je ove godine glavni favorit za pobjedu na Eurosongu, a stanje na kladionicama nakon prvog polufinala možete provjeriti OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Na ovakve prizore gledatelji Eurosonga nisu se mogli pripremiti, a upozoravamo vas i da nisu za svačije oči!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Objava na stranicama Eurosonga zabrinula Hrvate: "Hoće li oštetiti najveće favorite?"