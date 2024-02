Od frizerske škole do najslušanijeg repera ovih prostora: Prije nekoliko godina nastupao pred jedva 70 ljudi, a sad je napunio Dom sportova!

Poznati triljski reper Grše održao je najveći koncert u svojoj dosadašnjoj karijeri te potvrdio status najveće zvijezde mlade generacije hrvatskih glazbenika. Našoj Dorotei Filipaj otkrio je hoće li snimiti duet s Vucom, ali i kako je od frizerske struke došao na Billboardovu ljestvicu slušanosti.

Put prema zvijezdama ovog 28-godišnjeg dečka iz Trilja bio je trnovit. Ovisnost o marihuani i kocki dovela ga je do depresije, a svoju je borbu prenio u stihove.



''Bilo je tih turbulentnih situacija u životu u kojima sam ja zapravo našao ispušni ventil, taj papir ta olovka i ta glazba je meni zapravo bila ispušni ventil i bijeg od stvarnosti u tim nekim momentima, u tim nekim teškim trenucima tako da mi je sigurno to promijenilo život i spasilo u neku ruku život jer sam to mogao istrest na papiru'', priča.

Danas nosi status najperspektivnijeg te najšire prihvaćenog glazbenika nove generacije. Kaže, mladima je dosadilo slušati o "moru, stini i ljubavi".



''Mislim da su se mladi zasitili, tog jedno te istog, ne da to zvuči loše, da je to loša muzika, nego jednostavno mladi žele nešto drugo i to su našli u našoj glazbi'', govori Grše.

Dobio je ovogodišnju Cesaricu, kao i Zlatni studio za novo lice u glazbi. Iako nije tako nov na sceni, njegove se prve pjesme poprilično razlikuju od današnjih.



''Te scene, te pjesme su uz mojeg ranog doba bavljenja muzikom, dok sam još bio adolescent, bilo je turbulentno u tom periodu, ali danas sam ja drugi čovjek, obiteljski čovjek, normalan čovjek'', kaže Grše.

Grše je u sretnom braku sa suprugom Rafaelom, a par je prošle godine dobio sina Frana. Kaže, često mu se javljaju roditelji da njihovi mališani super spavaju uz njegove pjesme.



''Vjerojatno ima nešto u beatu, neka frekvencija, što vuče malu djecu, bebe, ali naš Fran ništa. Njemu je sad nogomet otkad ima mjesec dana, za sad ga muzika još ne zanima'', kaže.

A i malom Grši je san bio trčati za balunom. No, život ga je odveo u drugom smjeru.



''Zanimljiva priča, ja sam išao za računalnog tehničara i pao sam godinu, nakon toga sam se prebacio u žensku školu, a jedna od razloga je bio što sam bio sam i 30 žena. Što se tiče frizerstva, ja sam definitivno najgori frizer, to potvrđujem, a to potvrđuju i ljudi koje sam šišao tako da, nikad to nije bio posao kojim sam se htio baviti u životu'', kaže Grše.

Možda nije najvještiji frizer, ali odavno je prešišao očekivanja svoje okoline. Prošlogodišnji megahit "Mamma mia" plasirao ga je kao jedinog Hrvata na Billboardovu ljestvicu slušanosti.

Velika mu je želja snimiti duet s Vucom.



''Vuco je definitivno jedan od najvećih šoumena na našoj sceni plus iz Trilja je, iz istog mjesta kao ja, mislim da bi to bila zanimljiva priča i zanimljiv spoj zapravo dva različita svijeta!'', zaključio je Grše.

S nestrpljenjem čekamo Vucin povratak iz Veneceuele i suradnju ovih dvojice Triljana!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Nina Badrić otkriva što je kumovalo drastičnoj promjeni frizure: ''Nije lako capnuti kosu skroz do kraja, još se navikavam''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte što je Severina radila po kiši u kućnom ogrtaču: "Ovo je jedan od mojih najdražih postova, moj život..."