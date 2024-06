Baby Lasagna iskreno o svom strelovitom putu do slave: "Svjetska postignuća ne donose sreću, sve je privremeno i potrošno…"

Marko Purišić se na društvenim mrežama osvrnuo na period otkako je postao Baby Lasagna.

Otkako je postao Baby Lasagna, Marko Purišić doživio je strelovit uspon na domaćoj, ali i inozemnoj glazbenoj sceni.

Pobijedio je na Dori, bio je drugi na Eurosongu, a njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim" osvojila je i svjetske glazbene ljestvice. Uskoro kreće i na turneju Europom, a sada se na društvenim mrežama osvrnuo na svoj put do slave.

"Prošlo je godinu i dva mjeseca otkako sam započeo s projektom Baby Lasagna. Ne trebam ni govoriti da je to bila poprilično kaotična, uzbudljiva i predivna godina, u kojoj se moj svijet preokrenuo naglavačke. Upoznao sam puno dobrih ljudi, ali i puno ne tako dobrih ljudi - ako mogu biti potpuno iskren s vama hehe. Stekao sam neke dobre prijatelje, ali sam i također vidio drugu stranu sjajne medalje. Naučio sam da svjetska postignuća ne donose sreću - sve je to samo uzbuđenje, ali ne i sreća. Sve je privremeno i potrošno. Ono što me najviše ispunjava je prilika da se profesionalno bavim glazbom, a još i više od toga stvaranje glazbe koja vas usrećuje. Stvaranje glazbe s kojom se možete poistovjetiti i preko koje se možete međusobno povezati. Hvala vam što ste dosad bili dio ovoga, ali nastavljamo ovu priču jer imam još toga za reći", napisao je Marko na Instagramu uz video u kojem je istaknuo sve važne događaje otkako je postao Baby Lasagna.

Prije toga je na društvenim mrežama osvanula i njegova fotografija iz teretane, uz opis: "Baby se sprema za turneju", koju možete pogledati u našoj galeriji.

Marko će na europskoj turneji u razdoblju od šest mjeseci održati 21 nastup u čak 16 država.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna posjetio je kliniku kojoj je donirao novac od Vlade, ovom gestom još je jednom pokazao svoju veličinu

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagni pripalo je još jedno važno odličje, uspomenu mu je uručila američka ambasadorica u Zagrebu!

Pogledaji ovo Celebrity Tonči Huljić oglasio se o otkazanoj suradnji s Baby Lasagnom: "Okolnosti su se promijenile"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša bivša misica usred glasina o razvodu provodila se u Splitu u dobro poznatom društvu!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Bujne grudi gotovo je potpuno izložila pogledima, svi su samo čekali kada će skliznuti trakice kojima ih je jedva pokrila