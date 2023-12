Pogledajte zašto se cijela plaža okretala za Zlatanom Ibrahimovićem, bez jedne stvari on ne može ni za Božić!

Zlatan Ibrahimović dio božićnih blagdana proveo je na plaži u Miamiju gdje je i zaigrao nogomet s nekoliko dječaka te pritom pokazao zavidne mišiće.

Umirovljeni nogometaš Zlatan Ibrahimović ni tijekom božićnih blagdana ne odmara se od svoje najveće ljubavi, pa je tako snimljen kako s nekoliko dječaka igra nogomet na jednoj plaži u Miamiju.

Ono čime je 41-godišnji Zlatan privukao pažnju fotografa koji su se tamo zatekli jesu njegovo isklesano tijelo i brojne tetovaže kojima ga je ukrasio. Na fotografe se nije puno obazirao, a čini se kako se ekipa dobro zabavila i ponešto naučila od nogometne legende.

Osebujni Zlatan godinama je privlačio pažnju svojim ponašanjem na terenu, talentom, ali i izgledom, a na njemu su se posebno isticale tetovaže, čiji se broj s godinama čak smanjio. Naime, njegov isklesani torzo bio je prekriven imenima ljudi, koje je kasnije uklonio, a on sam jednom je prilikom ispričao što se iza njih zapravo krilo.

"Imao sam 15 tetovaža na tijelu. U pitanju su privremene tetovaže i to su bila imena ljudi koji su gladni i nemaju što jesti. Uklonio sam ih sve, ali ti ljudi su i dalje tu, i dalje su gladni. Gdje god da se pojavim, ljudi me prepoznaju i navijaju za mene. Za njih nitko ne navija. Da sam mogao, napisao bih ime svake osobe koja nema uvjete za život. Tako da su te tetovaže podsjetnik - kad vidite mene, vidite njih", rekao je Zlatan jednom prilikom za The Guardian.

Dodao je da su tetovaže imale cilj podizanja svijesti i skretanja pozornosti na program Ujedinjenih naroda "Food program", koji se bori protiv gladi u svijetu.

Od trajnih tetovaža Zlatan se može pohvaliti velikim crtežom lava na leđima i nekoliko ukrasa na bicepsu, no najviše privlači ona koja mu krasi pozadinu.

