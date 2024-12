Pogledajte kako je Škoro u društvu Nives Celzijus zaplesao sambu, a otkrio je i što je na vjenčanju slagao supruzi

Miroslav Škoro nastupit će u Areni Zagreb gdje će mu se na pozornici pridružiti grupa Vigor i Mia Dimšić, a u nastavku pogledajte što je sve rekao uoči koncerta.

"Mislim da će Arena puknuti po šavovima od dobre atmosfere. Mi Slavonci, Osječani, idemo se pokazati u glavnom hrvatskom gradu, a mislim da imamo što pokazati", najavio je svoj koncert 28. prosinca u zagrebačkoj Areni Miroslav Škoro.

Gostujući u "Dalibor Petko Showu", pjevač je otkrio da će mu se na pozornici pridružiti grupa Vigor te Mia Dimšić, koja će s njim izvesti duet "Tajna najveća".

"Razlika između moje prošle Arene 2009. godine što sad imam 4 srčane premosnice, modificirani orkestar, a sin mi je dio standardne postave banda. Prošli put je nastupao, a imao je samo 14 godina. Koncert će biti spektakl, ali mislim na onaj glazbeni i produkcijski dio", rekao je Škoro.

Voditelj Petko mu je pripremio izazov i doveo u studio plesačicu Anny Alves, koja je Škoru naučila sambu. Zaplesali su brazilski ples na pjesmu "Juliška", u društvu Nives Celzijus.

Škoro je pokazao da ipak ima smisla za ritam, iako je tvrdio drugačije.

"Vlastitoj supruzi rekao sam u svatovima, da je kod nas običaj da mladenka ne ustaje od stola, dok nije vrijeme za ples s mladom. Ustala je samo jednom, kad je išla do toaleta, a ja sam išao s njom da joj netko ne bi pitao zašto sjedi čitavu večer. Tjedan dana kasnije išli smo na svadbu mog prijatelja, gdje je trudna mladenka već u trećoj minutu bila na stolu. Kim me pitala što je to, a ja sam rekao da smo mi iz Višnjevca i da su kod nas drugi običaji", smijao se Škoro.

Supruzi Kim je u emisiji poručio da je voli, a svoju djecu Matiju i Ivanu nazvao svojim životom. Također je rekao da bi najviše od svega volio doživjeti da vidi svoju unučad.

Škoru su u emisiji iznenadile Gazde, rekavši da mu svaki tamburaški band može zahvaliti na pjesmama koje su danas svima u repertoaru.

Voditeljica Antonija Ćosić prvi televizijski angažman odradila je upravo izvještavajući s projekta 1000 tamburaša, koje je predvodio popularni pjevač, a Nives Celzijus opisala je kako se uz Škoru uvijek dobro jede, pije vrhunsko vino i smije u ogromnim količinama.

Pjevač je rekao da žali što nije imao duet s Oliverom, da mu je karijera čudo i da ne žali za ničim, a na pitanje što misli o showbusiness u Hrvata samo se nasmijao.

"Moja najpopularnija pjesma je 'Sude mi'. Tretirana je kao nahoče, nismo ni spot snimili, no ispalo je da je upravo ta snimka iz Doma sportova najbolja poruka koju pjesma šalje", rekao je.

Prokomentirao je i stihove iz pjesme "Svetinja".

"Vjera je ono što nas drži živima, ljubav čini sretnima, a domovina je najljepše mjesto na svijetu", rekao je.

Koncert je nazvao "Sve poštivam, svoje uživam", a kaže da će se tog mota držati sve dok bude živ, kazavši da prema Areni Zagreb osjeća veliko strahopoštovanje.

