Isprobaj moj talent: Što je tako iznenadilo i oduševilo Dariju Lorenci Flatz?

Rodimo li se s glumačkim talentom ili glumci postajemo vježbom, upornošću i strpljenjem? U novoj epizodi projekta Isprobaj moj talent Krešimir je pokazao svoje glumačke vještine. Dobre? Malo manje dobre?

Vjerujemo da ste svi ili barem gotovo svi nekada u djetinjstvu stali pred ogledalo i u maniri Roberta De Nira u kultnom Taksistu oponašali najdražeg glumca i glumicu. I svi smo htjeli biti glumci, osvajati Hollywood, biti na televiziji, biti dijelom tog glamura i blještavila.

Mala škola glume Foto: Tibor Marochini/Nova Studio

Krešimir radi u IT sektoru. Voli glumu, ali tek je prije nekoliko godina otkrio pravu ljubav prema njoj. A mini radionicu doživio je kao znak da joj se treba još više posvetiti.

"Ja zapravo nisam ni znao za ovu radionicu. Kolega s posla koji zna da imam afinitete, da imam nekog glumačkog iskustva, rekao mi je: 'Daj vidi ovo, javi se na to.' Iskustva imam, prvenstveno u reklamama, u zadnje vrijeme i u našim sapunicama, čak nešto i u stranim filmovima", ispričao nam je Krešimir, koji je ubrzo postao Krešo.

A što je zapravo bitno u glumi, što čini dobrog glumca?

"Nama kao gledateljima i nama kao izvođačima bitno je da smo uvjerljivi. Mislim da je predispozicija za takvo nešto da dobro poznajemo sebe. Ja uvijek kažem da je gluma duhovna disciplina koja traje cijeli život", rekla nam je Daria Lorenci Flatz, jedna od naših najnagrađivanijih kazališnih, filmskih i televizijskih glumica.

Mala škola glume Foto: Tibor Marochini/Nova Studio

Cijeli život, da. Upoznavanje sebe, preispitivanje sebe, skakanje iz uloge u ulogu. Čas si bijesni roditelj, čas prijatelj kojem treba utjeha. Školica od nekoliko sati kratko je vrijeme da bi se pokazalo kako se netko uistinu snalazi u glumačkim vodama, pa je Daria pripremila kratke zadatke koji će otkriti je li Krešo nebrušeni glumački dijamant. Samopouzdanje se dizalo uz Spar grickalice i piće.

Kako se Krešo snašao u ulogama prijetnje i zavođenja?

Samo izrazom lica, bez korištenja ijednog slova, Krešo je morao odglumiti ono što mu je Daria govorila – od prehlade, temperature do propuha.

Kako se Krešo snašao u glumačkim vodama? Foto: Tibor Marochini/Nova Studio

"To je ono što me zanimalo, metode, tehnike, mali zadaci koji ti mogu reći gdje stojiš, osjećaš li se dobro. Ja još uvijek imam veliku blokadu u sebi, ja to osjećam. Mogu reći da sam dosta naučio u relativno kratkom vremenu. Dalo mi je poticaj da i dalje tražim načine da tu svoju glumačku karijeru, nazovimo je tako, još obogatim", iskren je bio Krešo.

Kako se snašao u posljednjem zadatku? Kakav je dojam ostavio na Dariju? Nećemo dužiti, sve je u videu.





Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Spar po najvišim profesionalnim standardima.