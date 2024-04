Pogledajte dolazak Zorana Milanovića i supruge Sanje na izbore, uvijek su jedno drugome bili najveća podrška!

Sanja Musić Milanović i Zoran Milanović glasovali su na Parlamentanim izborima u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, a tamo su ih dočekali i brojni fotografi.

Naš predsjednik Zoran Milanović pojavio se na biralištu i Osnovnoj školi Petra Zrinskog u Zagrebu gdje je izvršio svoju građansku dužnost i glasovao na Parlamentarnim izborima, a s njim je u društvu bila i supruga Sanja Musić Milanović.

Ona je za tu prigodu obukla crne hlače i sivu majicu, preko kojih je nosila duži sivi kaput, nosila je čizme na petu, a cijelu je kombinaciju upotpunila zlatnim naušnicama i crvenim ružem.

Sanja je podrška svojem suprugu već više od 30 godina, upoznali su se još 1991. godine na jednom kućnom dočeku Nove godine kod prijatelja, nakon čega su već za nekoliko tjedana i službeno postali par. Vjenčali su se 1994. godine, a danas su sretni roditelji dvojice sinova - Ante Jakova Milanovića i Marka Milanovića.

Sanja se rijetko pojavljuje u javnosti, a kada se pojavi, to je najčešće vezano uz njezin posao u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje radi kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć. Zato sve dođe na svoje kad ljeti odemo na godišnji odmor u kuću mojih roditelja na Krku. Ondje se uvijek opustimo i uživamo u obiteljskom životu" rekao je u jednom od intervjua za Gloriju Zoran Milanović.

Nakon njihova vjenčanja 1994., Milanović je postao pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjskih poslova. Godine 1996. Zoran Milanović imenovan je za savjetnika u hrvatskoj misiji NATO-a i EU-a pa su se preselili u Bruxelles.

