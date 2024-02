Predsjednik Milanović u izlasku sa suprugom Sanjom: Evo zašto je svu pažnju ukrala baš ona, a i koji je povod ovog pojavljivanja bio!

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović bili su na premijeri filma "Slatka Simona" u Zagrebu.

Predsjednik Zoran Milanović pojavio se na premijeri filma redatelja Igora Mirkovića "Slatka Simona" u Zagrebu, a društvo mu je pravila njegova supruga Sanja Musić Milanović.

Predsjednik je došao pogledati film dobro raspoložen, pred fotografima je pozirao sa Sanjom koju je vodio pod ruku, a za izlazak je obukao tamno odijelo s bijelom košuljom, dok je ona nosila crnu haljinu i kratku kožnu jaknu što je mnoge iznenadilo jer ju se u tom modnom komadu rijetko viđa, a neki su ovo njezino izdanje proglasili i jednim od najsmjelijih.

Sanja je podrška svojem suprugu već više od 30 godina, upoznali su se još 1991. godine na jednom kućnom dočeku Nove godine kod prijatelja, nakon čega su već za nekoliko tjedana i službeno postali par. Vjenčali su se 1994. godine, a danas su sretni roditelji dvojice sinova - Ante Jakova Milanovića i Marka Milanovića.

Sanja se rijetko pojavljuje u javnosti, a kada se pojavi, to je najčešće vezano uz njezin posao u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje radi kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć. Zato sve dođe na svoje kad ljeti odemo na godišnji odmor u kuću mojih roditelja na Krku. Ondje se uvijek opustimo i uživamo u obiteljskom životu" rekao je u jednom od intervjua za Gloriju Zoran Milanović.

Nakon njihova vjenčanja 1994., Milanović je postao pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjskih poslova. Godine 1996. Zoran Milanović imenovan je za savjetnika u hrvatskoj misiji NATO-a i EU-a pa su se preselili u Bruxelles.

Sanja time nije bila baš oduševljena, ali je ipak otišla sa suprugom. U to je vrijeme bila na magisteriju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je dobila specijalizaciju iz epidemiologije, no sa školovanjem je nastavila u Belgiji.

''Plakala sam kad smo se selili u Belgiju. Bili smo mladi, vjenčani samo tri godine, svojom odlukom bez djece, uživali smo u svojoj podstanarskoj garsonijeri, izlascima... Bila sam odslušala magisterij iz ultrazvuka i položila ispite, no onda sam dobila specijalizaciju iz epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba i promijenila smjer. Sad sam to morala zalediti, otići u nepoznato. No, danas me za Belgiju veže toliko toga'', rekla je u intervjuu za Jutarnji list.

Tamo im se 1998. godine rodio i prvi sin Ante Jakov, u Hrvatsku su se vratili godinu dana kasnije, a Zoran se tad učlanio u SDP. 2005. stigao im je drugi sin Marko.

Za razliku od drugih žena koje zbog uspješnih supruga većinom moraju odustati od svojih karijera, Sanja to nije učinila. Godine 2010. doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te tamo ostala raditi, a onda je postala epidemiologinja.

Otkad je prva dama, Sanja često promovira zdrav način života te drži panele i predavanja o zdravlju.

