Stavros je suprugu Žarku upoznao dok još nije bio slavan, zajedno su dobili dvojicu sinova, a u svoju obitelj primili su i jednu djevojčicu

Jasmin Stavros iza sebe je ostavio suprugu Žarku i njihovih dvojicu sinova, te štićenicu doma u Nazorovoj Lidiju, koja je bila pridružen član obitelji.

U 69. godini napustio nas je kralj zabave Jasmin Stavros, rođen kao Milo Vasić, a osim kao pjevača i talentiranog glazbenika, pamtit ćemo ga i kao velikog vjernika i humanitarca.

Pogledaj i ovo odlazak legende Pjevačka karijera Jasmina Stavrosa započela je sasvim slučajno, a neki su mu zamjerali što je zapostavio i svoj drugi veliki talent

Jasmin je iza sebe ostavio suprugu Žarku i njihovuihdvojicu sinova, Milu i Krešu. Sa suprugom je vodio brigu i o djevojčici Lidiji, štićenici doma u Nazorovoj. Jasmin i Žarka ju nisu mogli posvojiti zbog svojih godina.

"Kad smo bili malo mlađi, čak smo se premišljali da idemo na kćer, ali po lozi smo nekako više okrenuti muškoj dici, pa smo odustali. Ali, imamo mi svoju miljenicu. Lidiju", ispričao je jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju.

Stavros je suprugu upoznao prije nego što je postao slavan, a više je puta priznao kako ga je osvojila na prvu. Vjenčali su se 1976. godine, a supruga ga je spasila iz pakla ovisnosti.

"Upao sam u loše društvo, nisam ja toga tada bio ni svjestan. Ma nisu to bili neki veliki poroci. To sam ja sve probao iz znatiželje, ali nisu meni trebale ni bolnice ni komune da se izliječim od ovisnosti", ispričao je. Tada je zaželio upoznati nekoga s kim će provesti život i pojavila se Žarka, s kojom je prije vjenčanja živio u predbračnoj čistoći.

U svojem zadnjem intervjuu za In magazin pohvalio se i kako supruzi rado pomaže s kućanskim poslovima.

"Kad je, recimo, riba u pitanju, ja sam glavni za ribu. Kad treba postaviti stol, ja sam glavni za postaviti stol, ja dižem sa stola, ja stavljam u mašinu za prati, ja vadim suđe iz mašine za prati i usisavam kuću, što ćete više", rekao je.

Inače, Jasminov sin Krešo boluje od hidrocefalusa, a pjevač se jednom prisjetio kako su prošli kroz taj dio pakla.

"Hvala Bogu, zahvaljujući dvama doktorima s Rebra, na mom su sinu napravili jedan eksperiment. Ima sad jednu pumpu koja mu regulira vodu u mozgu. Probili su mu dio glave nekako gdje sad taj likvor sam od sebe odlazi. Tako da, Bogu hvala, sad je sve u redu", objasnio je nedavno za Slobodnu Dalmaciju pa dodao: "Stvarno smo se napatili i žena, i ja, i on sve ove godine. Više ne znam koliko je imao operacija na glavi, ne želim to ni spominjati."

Stariji Jasminov sin i imenjak Milo je glazbeni producent koji iz veze s televizijskom novinarkom Anom Miščević ima sina, također Mila.

U životu mu je vjera puno značila.

"Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan ogromni teren. Kao da je to bila Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kuću. Ta krunica bila je povezana s tom kućom, koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora", otkrio je pjevač u In magazinu.

Podsjetimo, Jasmin je izgubio bitku s teškom bolesti, rakom kostiju, a preminuo je u klinici za plućne bolesti Jordanovac.

"Jasmin je zaspao jučer u 21 sat, ne mogu sada više ništa drugo reći. Sahrana će vjerojatno biti u Splitu, ali ne znamo još kada", rekao nam je Jasminov menadžer Ljubo Šeperić.

Jasmin je na sceni bio prisutan pet desetljeća i iza sebe je ostavio brojne hitove koji će se pjevati još dugo, dug godina.

