Prije točno 25 godina izišao je megahit koji je Britney Spears vinuo među zvijezde, a priču iza njega malo tko zna

Britney Spears ''...Baby One More Time'' Youtube

Prije točno 25 godina Britney Spears objavila je pjesmu ''...Baby One More Time'', koja je poharala glazbene ljestvice i time joj osigurala mjesto na A-listi svjetskih glazbenih zvijezda.

Britney Spears danas je jedna od najpoznatijih pop-pjevačica, a pjesma koja ju je vinula na top-ljestvice danas slavi točno 25 godina.

16-godišnja Britney tada je pohađala srednju školu i jedina želja bila joj je otići iz mjesta u kojem je živjela. Nakon neočekivanog uspjeha pjesme ta joj se želja i ostvarila jer je preko noći postala najveća pop-zvijezda na svijetu.

Pjesmu ''…Baby One More Time'' stvorio je producent Max, a pjesma nije prvotno uopće bila namijenjena mladoj Britney. Naime, Martin je pjesmu namijenio slavnoj grupi TLC. Djevojke iz grupe odbile su snimiti pjesmu, a Martin je tada pjesmu poslao diskografskoj kući Jive Records, s kojom je Britney potpisala ugovor.

Međutim, originalni naziv pjesme ''Hit Me Baby One More Time'' stvarao je problem. U diskografskoj kući bili su zabrinuti da bi publika mogla pomisliti da je pjesma o nasilju. A onda su se dosjetili te iz naslova izbacili "Hit Me" pa je naslov s tri točkice na početku ostao i danas.

Britney je u ožujku 1998. godine otputovala u Stockholm kako bi snimila vokalni dio pjesme. Prvi dan snimanja imala je tremu, pa snimke nisu ispale kako su planirali, no iz drugog pokušaja snimila je vokale savršeno.

"Znala sam da je odlična pjesma. Bila je drukčija i svidjela mi se", rekla je pjevačica jednom prilikom.

Rolling Stone je tada rekao da je pjesma među najboljim pop-pjesmama na radiju u prošlom desetljeću, dok je Entertainment Weekly pjesmu opisao kao candy pop prožet funky ritmom. Pjesma je zasjela na prvo mjesto ljestvice Billboard Hot 100 i tamo se zadržala dva tjedna, no spot za pjesmu danonoćno se vrtio na tada megapopularnom MTV-ju, piše Index.hr.

Inače, Britney je u velikom dijelu osmislila spot uz pomoć redatelja Nigela Dicka, koji je ranije radio s Guns N' Roses i Oasisom, a sama je za spot odabrala i odjeću.

Video je snimljen u kolovozu 1998. godine u srednjoj školi Venice i uvelike je utjecao na popularnost pjesme, a ona je danas jedan od najvećih hitova u povijesti.

Podsjetimo, uskoro će izići njezini memoari ''Žena u meni'', u kojima će progovoriti o jednim od najtežih trenutaka u svom životu, vezi s Justinom Timberlakeom u kojoj je pobacila, odnosu s ocem koji ju je zlostavljao te slavi koja je bila na vrhuncu, a onda naglo pala.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Martinina reakcija na izvedbu ovog skromnog dječaka sve govori o njegovu talentu: ''Ti imaš 14 godina? Ja imam 48 i upravo si me ostavio bez teksta!''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ljepotica iz Slatine ostavila svjetski poznatog sportaša na brutalan način, šuška se o mogućim razlozima!