Martinina reakcija na izvedbu ovog skromnog dječaka sve govori o njegovu talentu: ''Ti imaš 14 godina? Ja imam 48 i upravo si me ostavio bez teksta!''

Na talent mladog Andija Ismailija iz Makedonije Martina nije mogla ostati ravnodušna, od početka je bila sigurna kako će upravo on biti njezin zlatni gumb.

Andi Ismaili 14-godišnji je dječak i Martinin ovogodišnji zlatni gumb. Od početka točke u Supertalentu Martina je s oduševljenjem gledala Andija, a svojom reakcijom na kraju svega dječaka je potpuno zbunila.

''Dolazim iz Sjeverne Makedonije. Živim u Gostivaru i plešem. Ples je moja srast. Imam 14 godina. Moj tata je studirao u Hrvatskoj, proveo je tu pola svoga života. Pratio je emisije Supertalenta, gledao epizode pa me pitao zašto se ja ne bih prijavio'', govori ovaj dječak.

''Stvarno ga želim učiniti ponosnim. Dosta sam nervozan otkako sam došao, ali nadam se da će sve dobro proći'', nadao se prije nastupa.

Nakon nevjerojatne izvedbe u kojoj je pokazao svoju gipkost i žar koji osjeća prema plesu, žiri je ustao i pljeskao mu.

''Još uvijek se tresem, ja obožavam ples, zaista. Ples je dio moje osobnosti, možda to ne mogu pokazati, ali to osjećam. Maja je rekla da plešeš s puno samopouzdanja, ja bih rekla da se više radi o strasti'', komentirala je Martina, a on je dodao da je ples za njega bijeg iz stvarnosti.

''Ti imaš 14 godina? Ja imam 48 godina i upravo si me ostavio bez teksta'', komentirala je Martina.

Žiri je potom dao svoje odgovore, tri da od Maje, Davora i Fabijana, a Martina je potom dječaka upitala misli li da će pozornicu napustiti s četiri da.

Andi je rekao: ''Pa, ja se nadam, ali mislim da hoću'', na što je Martina rekla: ''Ne.''

Dječak je potom ostao pomalo u šoku, a Martina je nastavila.

''Neće biti četiri da nego će biti…'' i potom pritisnula zlatni gumb.

Andi u ono što vidi nije mogao vjerovati, na binu je potom stigao tata kako bi mu čestitao, a na kraju je dobio i zagrljaj od Martine te važnu motivacijsku rečenicu: ''Bit ćeš svjetska zvijezda.''

