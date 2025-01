Sve o najpoznatijem natpisu na svijetu: Ovih dana u njega milijuni ljudi gledaju s nevjericom

Znak Hollywood zaštitni je simbol Los Angelesa, a kad je postavljen i kojim značenjem donosimo u nastavku.

Ovih dana sve oči uprte su u Los Angeles zbog strašnih požara koji gutaju sve pred sobom. Nestale su tisuće kuća, dio u kojem žive brojni poznati Pacific Palisades spaljen je do temelja, a svi s nevjericom prate i gori li Mount Lee, brdo na kojem se nalazi i simbol Los Angelesa - natpis ''Hollywood''.

2023. godine ''Hollywood'' je proslavio svoj 100. rođendan, a iako se uz njega vežu razne priče, turistima je najveća atrakcija.

Trebao je biti tek obična svjetleća reklama za prodaju nekretnina u novoj gradskoj četvrti i nakon godinu i pol dana biti razmontiran. Postavljen je tijekom 1923. kao velika svjetleća reklama za stambeni kompleks koji se gradio podno njega u Hollywood Hillsu. Imao je četiri slova više nego ovaj koji danas poznajemo jer je na njemu pisalo ime nove četvrti – Hollywoodland.

Prvi novinski napisi o "električnom" natpisu, koji je bio "pojačan" s 4000 žarulja koje su ga osvjetljavale noću, pojavili su se u prosincu 1923. Prvo se palilo prvih pet slova "Holly", potom "Wood" pa "Land". Ovaj dotada neviđeni efekt bio je pravo čudo jer ništa slično u tadašnjem svijetu nije postojalo: Vegas se počeo graditi tek dva desetljeća kasnije, piše Pun kufer.

Godine 1932. mlada glumica Peg Entwistle, koju su tabloidi prozvali "The Hollywood Sign Girl", bacila se u smrt s 15 metara visokog slova "h" i postala tragično i trajno nadahnuće za rasprave o privlačnostima i opasnostima Hollywooda. Natpis je postao omražen, a do početka 1940-ih i sasvim oronuo. Odavno već nije svijetlio jer je to bilo preskupo, da bi na kraju desetljeća ipak bilo odlučeno da se obnovi, ali bez zadnja četiri slova.

Natpis je 1973. godine proglašen kulturno-povijesnim spomenikom Los Angelesa, ali usprkos tome i dalje ga nisu baš održavali, pa kada se prvo slovo srušilo i ostao je "Ollywood" rugali su mu se da je progovorio "cockney" dijalektom.

Nije tu bio kraj urušavanju. Kasnije su se vrh slova ''d'' i cijelo treće "o" otkotrljali niz planinu Lee, a drugo ''l'' zapalio je piroman. Krajem 1970-ih spasio ga je osnivač Playboya, Hugh Hefner. Priredio je "prodajnu zabavu" u svojoj poznatoj vili, a kupci su bili slavne osobe ili tvrtke, između ostalih Alice Cooper i Warner Bros. Skupljeni iznos od oko 27 tisuća dolara po slovu bio je dovoljan za potpunu restauraciju.

Stari natpis napravljen od drveta i lima je srušen, a tri mjeseca kasnije postavljen je novi, izrađen od čelika, na čeličnim stupovima i čvrstom betonskom temelju.

Međutim, novi problem nastao je 2010. kada se prodavalo zemljište u Griffith Parku na kojem natpis stoji. Grad Los Angeles nije imao novca za kupnju pa je Hefner opet priskočio u pomoć te platio da se znak zadrži na tom mjestu.

Do natpisa je jako teško doći. Obožavanoj atrakciji prilazilo se kroz stambene četvrti pa su stanari čak natjerali IT tvrtke da promijene navigacijske upute, a oko samog natpisa ne postoje nikakvi sadržaji za gomilu posjetitelja koji dolaze u planine Santa Monice.

Jedini dozvoljeni pristup znaku zapravo je onaj planinarskom stazom, ali turistički vodiči redovno preporučuju mjesta u gradu s kojih se natpis dobro vidi, a do njih je jednostavnije doći.

Kako je izgledao stari natpis te neke od rijetkih prvih fotografija ''Hollywooda'' pogledajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda stan naše svestrane influencerice u Bruxellesu, za retro lampu dala je čak 500 eura!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vatrena stihija došla tik do kuće slavnog oskarovca, pukom je srećom izbjegla sudbinu susjednih domova

Pogledaji ovo Celebrity Glumica odbrusila pratiteljima koji su je napali jer traži donacije nakon požara: ''Pa ti si milijunašica''

Pogledaji ovo Celebrity Gibson potresnu vijest o izgorjelom domu saznao dok je snimao podcast, pa začudio komentarom!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li dječaka s Kinder čokolade? Danas izgleda brutalno dobro, a tu je i prepoznatljiv osmijeh!

Pogledaji ovo Celebrity Paris Hilton pokazala ostatke nekad svog milijunskog doma: "Ovo nije bilo samo mjesto gdje smo živjeli…"