Glumica odbrusila pratiteljima koji su je napali jer traži donacije nakon požara: ''Pa ti si milijunašica''

Glumica Mandy Mooree odbrusila pratiteljima koji su je napali jer traži donacije nakon požara za svoju obitelj.

Glumica Mandy Moore objavila je fotografije svoje spaljene kuće u stravičnim požarima koji su poharali dio Los Angelesa.

Osim njene, nestale su i kuće njene obitelji, a preko svog Instagrama traži donacije za članove svoje obitelji. No, taj postupak mnoge je pratitelje naljutio.

Moore je ranije ispričala da su njezini šogor i šogorica izgubili dom i sve što posjeduju samo nekoliko tjedana prije rođenja prvog djeteta. U apelu koji je objavila napisala je i da je "Griff glazbenik koji je izgubio cijeli set bubnjeva/udaraljki koje koristi za život".

"Sve je to tako puno. Mnogi su se pitali kako pomoći u ovom nezamislivom i stresnom vremenu… Molimo razmislite o doniranju i dijeljenju kako biste im pomogli u obnovi", poručila je.

"A što im ti to ne kupiš?", "Pa ti si milijunašica, pomozi", pisali su joj u komentarima na to.

Mandy je na kraju odbrusila svim hejterima pa su nakon njenog odgovora mnogi su stali u njenu obranu.

"Ljudi koji se pitaju pomažemo li vlastitoj obitelji ili pripisujemo li proizvoljnu količinu novca koju Google kaže da netko ima, nisu od pomoći ili empatije. Naravno da smo pomogli. Naš prijatelj Matt pokrenuo je ovu akciju i dijelim je jer su ljudi pitali kako im mogu pomoći. I mi smo većinu svog života izgubili u požaru. Ljubazno, od*ebite. Nitko vas na ništa ne tjera", poručila je glumica.

Stranica Celebrity Net Worth tvrdi da je njena neto vrijednost trenutno 14 milijuna dolara. Svjetsku slavu stekla je još kao tinejdžerica ulogom u filmu ''A Walk to Remember'' koji je 2002. zaradio oko 46 milijuna dolara. Variety piše da je za ulogu u prvoj sezoni serije ''This Is Us'', njenom posljednjem hit projektu, dobila 85 tisuća dolara po epizodi, što bi za 18 epizoda značilo 1.5 milijun dolara. Do treće sezone, ugovor je promijenjen na 250 tisuća dolara po epizodi. Mandy se bavi i glazbom, iako dugo nije izdala album, a procjenjuje se da je njen dom u Los Angelesu vrijedio oko 6 milijuna dolara.

Je li joj to dovoljno da sama pomogne obitelji, recite nam u anketi.

