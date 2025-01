Paris Hilton pokazala ostatke nekad svog milijunskog doma: "Ovo nije bilo samo mjesto gdje smo živjeli…"

Paris Hilton posjetila je mjesto zgarišta svoje kuće u Malibuu, koju je pogodio veliki losanđeleski požar.

Kalifornijski vatrogasci već treći dan se ne prestaju boriti s velikim požarom koji je dosad progutao područje Los Angelesa, kompletno uništivši Pacific Palisades. Konstantni udari vjetra koji nerijetko dosežu 160 km/h otežavaju ionako malobrojnim vatrogascima gašenje.

Više od 180 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, bez struje je oko 400 tisuća ljudi, a uništeno je minimalno 10 tisuća objekata. Neki stanovnici su, pak, otišli kod prijatelja u dijelove grada koje još nisu u zoni evakuacije.

Među onima čija je kuća u potpunosti uništena je ona Paris Hilton na plaži u Malibuu. Iako ovo nije bila njezina primarna rezidencija, 43-godišnja Hilton, koja je na televiziji gledala kako joj kuća gori, otkrila je kako je uz nju vežu brojne uspomene, među kojima su i prvi koraci sina Phoenixa.

Zvijezda reality showova posjetila je mjesto zgarišta svoje kuće. Objekt koji je tamo stajao pretvorio se u prah i ruševine, a bilo je vidljivo kako su još uvijek tinjali plamenovi.

"Stojim ovdje u onome što je nekad bio naš dom, a slomljeno srce je zaista neopisivo. Kada sam prvi put vidjela vijest, bila sam u potpunom šoku - nisam mogla to obraditi. Ali sada, stojim ovdje i gledam to svojim očima, osjećam se kao da mi se srce raspalo u milijun komadića", napisala je Paris Hilton koja je vilu platila osam milijuna dolara.

"Ova kuća nije bila samo mjesto za život. Bila je to mjesto gdje smo sanjali, smijali se i stvarali najljepše uspomene kao obitelj. To je bilo mjesto gdje su Phoenixove male ruke napravile umjetnost koju ću zauvijek njegovati, gdje su ljubav i život ispunili svaki kutak. Vidjeti kako se pretvara u pepeo... to je strašno neopisivo", dodala je.

Ona nije jedina koja je izgubila kuću. Mnogi stanovnici Los Angelesa, bilo da su slavne osobe ili tek običan puk, ostao je bez svega: "Ono što mi još više slama srce je saznanje da ovo nije samo moja priča. Toliko ljudi je izgubilo sve. Nisu samo zidovi i krovovi. To su uspomene koje su te kuće napravile domove. To su fotografije, uspomene, nezamjenjivi dijelovi naših života."

Čak i u ovom gubitku, Hilton je našla razlog za optimizam.

"U ovoj boli, znam da sam nevjerojatno sretna. Moji najmiliji, moje bebe i moji ljubimci su na sigurnom. To je najvažnije, a ja se držim te zahvalnosti sa svime što imam. I neizmjerno sam zahvalna svim vatrogascima, prvim osobama i volonterima koji riskiraju svoje živote u borbi protiv ovih požara", napisala je Hilton. "Svima koji su poslali ljubav, molitve i dobrotu - podsjetili ste me da čak i u pepelu, još uvijek ima ljepote na ovom svijetu. Hvala vam od najdubljeg dijela srca. I svima koji prolaze kroz ovu bol, znajte da niste sami. Zajedno smo u ovome. Obnovit ćemo se, ozdravit ćemo, i uzdići ćemo se jači nego prije."

Za kraj, dodala je: "Neka vam ovo bude podsjetnik da držite svoje voljene blizu. Cijenite trenutke. Život se može promijeniti u trenu, a ljubav koju dijelimo je ono što je doista važno. Šaljem svu svoju ljubav svima koji trenutno pate."

O požarima i kada bi stanovnici Los Angelesa mogli očekivati smirivanje situacije, pročitajte na DNEVNIK.hr-u (OVDJE).

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je grupa Ogenj kojoj predviđaju pobjedu na Dori? Svi pišu da su dostojni Eurosonga, a iza sebe imaju i jedan skandal

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Boris Rogoznica okružen ženama priznao da mu se ostvarila velika želja kojoj se prestao nadati!

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li seks-bombu koja je nekad žarila i palila? Borbe s ovisnostima potpuno su uništile njezinu ljepotu

Pogledaji ovo Celebrity Reakcija Majina Blooma na nove cipele doza je slatkoće od koje ćete se rastopiti!

Pogledaji ovo Celebrity Najveću zvijezdu današnjice rijetko vidimo ovako ogoljenu, naporna turneja ostavila je rezultat na njezinoj figuri!

Pogledaji ovo Celebrity Ulaskom u trending jedna je pjesma već opravdala ulogu favorita na Dori, refren zbilja osvaja na prvu!