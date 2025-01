Boris Rogoznica okružen ženama priznao da mu se ostvarila velika želja kojoj se prestao nadati!

Boris Rogoznica manifestirao je želju kojoj se dugo nadao, a o svemu se osvrnuo na Instagramu.

Naš glazbenik Boris Rogoznica otkrio je da mu se ostvarila velika želja, a na svom Instagram profilu sve je detaljno objasnio.

"Sve što čovjek može zamisliti na kraju bude ništa prema onome kako to univerzum zamisli", započeo je Boris citirajući našeg poznatog travel blogera Kristijana Iličića.

"Prije godinu dana zapisivao sam svoje novogodišnje ciljeve, želeći usmjeriti fokus i energiju u tom smjeru. Na samom vrhu te liste bila je moja utopijski nestvarna želja. Da putujem svijetom, stječem nezaboravna iskustva, širim svoju radost, pjevam, sviram, uživam i - da budem plaćen za to!", otkrio je.

"I tako, taman kad sam potpuno zaboravio na tu želju, stiže mi spontano i neočekivano poslovna ponuda od turističke agencije. Pozivaju me da dođem na Zanzibar, u njihov resort, nastupati gostima - sve redom naši ljudi koji su došli po radost i predivna iskustva. Otvorim ponovno svoju bilježnicu, pogledam popis želja... Nisam tip koji puno razmišlja ili se boji skoka u nepoznato. To je to, konstatiram! Potvrđujem angažman i krećem na potpuno nepoznati teritorij. Tanzanija, Zanzibar. Iz zime u ljeto, iz magle na pješčane plaže, kroz betonske džungle do palmi prepunih rajskih plodova..." napisao je Rogoznica.

Objavio je još jednu fotografiju okružen ženama u kupaćim kostimima.

"Pozdrav s drugog kraja svijeta", poručio je.

Boris je nedavno podijelio i lijepe vijesti, a više o tome pisali smo OVDJE.

