Popularna reality plavuša na televiziji gledala kako gori njezina kuća: ''Nitko ovo ne bi trebao doživjeti!''

Kalifornijski vatrogasci već se drugi dan zaredom bore s velikim požarom koji je dosad progutao područje Pacific Palisadesa, a konstantni udari vjetra koji nerijetko dosežu 160 km/h otežavaju vatrogascima gašenje.

Više od 30 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, a čak 10 tisuća kuća trenutačno je na udaru stihije čiji se uzrok još ne zna.

Brojne slavne osobe morale su biti evakuirane iz svojih domova jer je vatra veoma brzo dolazila do njih. Potpuno do temelja izgorjela je i kuća reality-zvijezde Paris Hilton u Malibuu.

Kako piše tabloid TMZ, od njezine kuće ostali su tek pepeo i hrpa gorućeg kamenja. Iako to nije bila njezina glavna rezidencija, jer 43-godišnja Hilton ima više nekretnina, među kojima i vilu u Los Angelesu, zvijezda reality showova svejedno je ostala slomljenog srca.

Na svojem profilu na X-u podijelila je snimku iz vijesti i otkrila kako je upravo njezina kuća bila među stradalima.

"Slomljeno srce preslabo je za ovo. Sjedim s obitelji, gledam vijesti i vidjeti naš dom u Malibuu kako je izgorio do temelja u televizijskom javljaju uživo nešto je što nitko ne bi trebao doživjeti", poručila je Hilton i otkrila kako je u toj kući njezin sin Phoenix napravio prve korake. Ipak, zahvalna je na tome što joj je obitelj na sigurnom te je objavila kako njezina fondacija 11:11 već kontaktirala više neprofitnih organizacija koje pomažu nastradalima.

Heartbroken beyond words 💔 Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience.😢 This home was where we built so many precious memories. It’s where Phoenix took his first steps… pic.twitter.com/aeJAgJrymA