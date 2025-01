Gibson potresnu vijest o izgorjelom domu saznao dok je snimao podcast, pa začudio komentarom!

Mel Gibson među brojnim je zvijezdama koje su izgubile svoj dom u katastrofalnom losanđeleskom požaru.

Kalifornijski vatrogasci već treći dan se ne prestaju boriti s velikim požarom koji je dosad progutao područje Los Angelesa, kompletno uništivši Pacific Palisades.

Više od 180 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, bez struje je oko 400 tisuća ljudi, a uništeno je minimalno 10 tisuća objekata.

Među tim objektima su i vile brojnih poznatih osoba koje u Los Angelesu žive, a kuća je izgorjela i glumcu Melu Gibsonu koji je o stravičnom požaru dao kratki intervju.

Zvijezda filmova potresne vijesti saznao je dok je snimao podcast u Austinu s Joeom Roganom.

''Ovo je očito razarajuće. Emotivno je. Dugo sam živio tamo i imao sve svoje stvari ondje. Sada kao da sam se oslobodio tereta svojih stvari jer je sve u pepelu'', rekao je za NewsNation.

Priznao je da mu je gostovanje u podcastu bilo zahtjevno jer je znao da mu upravo u tim trenucima vatra guta kuću. No, našao je vremena i za pomalo neumjesnu šalu.

''Pitao sam se je li moj dom još uvijek ondje. Ali kada sam došao kući, naravno, nije ga bilo. Rekao sam si: dobro, barem više nemam onih dosadnih problema s vodovodom'', rekao je.

Gibson je rekao da su njegova supruga Rosalind Ross i njihov sin Lars sigurni jer su na vrijeme evakuirani. Dodao je da je kuća kolege glumca Eda Harrisa, niz ulicu od Gibsonove, također spaljena.

''Tamo sam imao puno osobnih stvari koje ne mogu vratiti... Svakakvih stvari, od fotografija do datoteka, do svačega što sam skupio tijekom godina. I puno odjeće - prilično cool stvari, ali znate da se sve to može zamijeniti'', rekao je Gibson.

''Ma ovo su samo stvari. Najbolja vijest je da su svi u mojoj obitelji i oni koje volim dobro, i svi smo sretni i zdravi i izvan opasnosti, to je sve o čemu se mogu brinuti, zapravo.''

Kuća njegovog kolege Toma Hanksa ostala je netaknuta, zadivljujuće prizore pogledajte OVDJE.

Vila Paris Hilton pretvorila se u pepeo, a nakon požara došla je na zgarište i snimila tužne snimke, pogledajte ih OVDJE.

