Zadnja supruga Hugha Hefnera otkrila bizarne zahtjeve koje je morala ispunjavati za njega: "Tada sam mislila da sam na vrhu"

Crystal Hefner objavila je knjigu "Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself" u kojem otkriva detalje života s pokojnim medijskim mogulom Hughom Hefnerom s kojim je bila do kraja njegova života.

Crystal Hefner objavila je novu knjigu "Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself"u kojoj je otkrila kako joj je zapravo bilo u braku s osnivačem Playboya Hughom Hefnerom i živjeti u njegovoj slavnoj Playboyevoj vili.

No većina stvari o kojima je pisala nisu tako sjajne kako bi neki mislili, a vjerojatno je među najiskrenijima njezino priznanje da, iako je voljela Hughda, nije bila zaljubljena u njega, što je i sama potvrdila u razgovoru za magazin za People.

Tome je dodala da je on u potpunosti odlučivao o njezinom izgledu govoreći joj koju boju laka za nokte da koristi, kada da oboji kosu i kako da se odijeva. Zaključila je da ju je pokojni suprug, koji je od nje bio stariji 60 godina, pretvorio od svoje ljubavnice u svoju njegovateljicu i to kada se razbolio od infekcije od posljedica koje je i preminuo u 92. godini, 2017. u Los Angelesu.

Crystal je također ispričala da ju je plašila mogućnost da bude gospođa Hefner, a kada joj je prvi put predložio brak 2010. nakon godinu dana veze, rekla mu je da, ali je zatim otišla od njega i to netom prije nego što su se trebali vjenčati. Tajming za to nije mogao biti gori jer ju je Playboy već bio stavio na naslovnicu s objavom "Predstavljamo gospođu Hefner".

Ona se u to vrijeme družila sa sinom slavnog dr. Phila, Jordanom, no to je loše završilo pa se vratila Hughu i odlučila dati priliku braku s njim.

Vjenčali su se 2012. godine, ona je tada imala 26, a on 86 godina, i ostali su u braku sve do njegove smrti 27. rujna 2017. godine. On je prije toga bio dva puta oženjen, s Kimberley Conrad od 1989. do 2010. godine, te s Millie Williams od 1949. do 1959. godine.

Crystal danas priznaje da joj je mozak bio malo ispran, nakon što joj je on potaknuo karijeru kada ju je proglasio Playboyevom djevojkom mjeseca u prosincu 2009. godine i dopustio joj da se pojavi u njegovom hit reality TV showu The Girls Next Door, koji je proslavio njegov starije djevojke Holly Madison, Kendra Wilkinson i Bridget Marquardt.

"Tada sam mislila da sam na vrhu. Pomislila sam, vau, ako samo volim sve što on voli i radim sve ono što on želi da radim, onda sam ja favorit", izjavila je Crystal koja je na kraju život s Hughom smatrala velkim izazovom.

