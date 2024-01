Procurili detalji o najbizarnijem detalju Playboyjeve vile i raskalašenim orgijama, a evo i što se gledalo na tv-u: "Jedne večeri sam izbrojala 17 cura"

Zoe Gregory najavila je svoju knjigu "From Britain to Bunny" koja će se u prodaji naći 23. siječnja i otkriti brojne dosad nepoznate detalje u slavnoj Playboy vili.

Jedna od najpoznatijih Playboyjevih zečica Zoe Gregory najavila je svoju knjigu "From Britain to Bunny" koja će se na policama knjižara naći 23. siječnja, a u kojoj će otkriti brojne dosad nepoznate detalje i dobro čuvane tajne vile u kojoj je živjela.

Danas 49-godišnja Zoe dobila je poziv Hugha Hefnera da dođe živjeti u njegovu Playboy vilu 2001. godine i pridruži se njegovu haremu gdje je za manje od godinu dana postala je njegova djevojka broj dva. No već 2004. godine bila je prisiljena otići iz nje jer se posvađala s dugogodišnjom Hughovom djevojkom Holly Madison koja je svaku noć spavala u njegovu krevetu, dok su se druge djevojke povlačile u svoje sobe. Holly je vezu s Hughom prekinula 2008. godine, a zamijenila ju je Crystal Harris koja mu je postala treća supruga 2012. godine.

Zoe o tome piše u svojoj novoj knjizi, kao i o detaljima orgija koje su znale uključivati čak 17 djevojaka, a po prvi puta će biti otkriveni detalji o bizarnom detalju vile - lusteru od gaćica koji je visio sa stropa njegove spavaće sobe.

"Nikada nisam vidjela ništa slično. To je bio središnji dio njegove sobe i pomislila sam, kad bi samo zidovi mogli govoriti. Voljela bih upoznati žene koje su gore bacile tange i čuti njihove priče. Bio je to veliki, zlatni luster s desne strane njegova kreveta koji je bio prekriven tangama od svih djevojaka koje su ondje bile tijekom godina. Bilo je poput umjetničkog djela, a bilo je i paučine na nekim tangama koje su bile gore jako dugo. Ne znam kako luster nije pao, toliko je bilo tangica na njemu, sigurno nekoliko stotina", otkrila je Zoe prenosi Daily Mail.

Dodala je i kako su gaćice bile različitih stilova i dizajna, od većih do najminijaturnijih.

"Pitala bih Hefa: 'Sjećaš li se tko ih je bacio gore?" On bi se samo nasmijao. Bilo ih je toliko i nije imao pojma", prisjetila se.

Zoe je ispričala i detalje o Hefovim navikama u spavaćoj sobi.

"Njegov život je bio vrlo organiziran, radio je istu stvar svaki dan u isto vrijeme, i mislim da je to dio razloga zašto je imao orgije. Nakon što bi popio nekoliko pića i popušio malo trave, moglo se reći da je u nekom vlastitom svijetu. Ležao bi tamo i dopuštao svima da skaču na njega i s njega, ali bi najviše bio usredotočen na djevojke koje bi plesale i na pornografiju na TV-u. Jedne večeri sam izbrojala 17 cura na krevetu, to je bilo najviše i nismo se sve mogle smjestiti u krevet pa su neke cure sjedile na podu i čekale svoj red. Najčudnija stvar koju sam vidjela vjerojatno je bila pornografija koja se vrtjela na TV-u, ponekad bi to bila i gay pornografija. Ne znam zašto, nakon nekoliko sati ne znaš što se događa. Bilo je nekoliko djevojaka koje su se iskreno voljele to, ali većina njih nije", otkrila je Zoe.

Zoe je također progovorila o Hefovom prijateljstvu s britanskom starletom Katie Price, koja je prije bila Playboyjev model.

"Volio je Katie, bio je opsjednut njome. Želio je da se za stalno preseli i bude mu djevojka, ali ona je jednostavno imala Harveya pa nije mogla. Ona je prirodno otvorena i nikad nije bila sramežljiva, a kad bi popila nekoliko pića, bila bi otvorenija još deset puta više. Ne sjećam se mnogo od njezinih posjeta jer bismo žestoko tulumarili kad god bi ona bila tamo", priznala je.

Zoe priznaje da je to što je Hefova djevojka doživljavala kao posao i da nikada nije uživala u intimnostima s njim ili u izvedbi s drugim ženama koje je pozivao u svoju spavaću sobu.

No, unatoč tome, još uvijek ima lijepa sjećanja na vrijeme provedeno u vili.

"Željela sam usrećiti Hefa jer mi je ostvarivao snove. Volim tog tipa, on je moj heroj, jer me je pripremio za život i dao mi je sve prilike o kojima sam sanjala. Ostali smo u kontaktu nakon što sam otišla, ali kad mu se um počeo pogoršavati i kad si morao stalno ponavljati tko si na telefonu, došlo je do te točke da mi se slamalo srce. Posljednji put sam ga osobno vidjela kad sam otišla u vilu na zabavu negdje 2009. godine. Pozdravila sam ga, ali izgledao je jako staro i pomislila sam, ne želim ga se sjećati ovakvog", otkrila je Zoe čija će knjiga uskoro ugledati svjetlo dana.

