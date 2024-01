Žene ga obožavaju i uspoređuju s Bali-begom, a njegovo srce još nijedna nije osvojila zbog problema koji i sam priznaje!

Alp Navruz turski je glumac i zvijezda nove serije ''Ulica sjećanja'' na Novoj TV, a u svojoj domovini poznat je po nečemu što se neće svidjeti brojnim damama.

Nova turska serija ''Ulica sjećanja'' krenula je s emitiranjem na Novoj TV, a njena glavna zvijezda je Alp Navruz, mladi glumac kojeg smo već i prije imali priliku vidjeti na malim ekranima.

Navruza smo gledali i u serijama ''Fazilet i njezine kćeri'', ''Azra'', a iza sebe ima i još nekoliko uspješnica.

U ''Ulici sjećanja'' Alp tumači Halila koji bježi od svoje kuće i mrzi svog oca u kojeg se s vremenom i pretvorio.

U rodnoj Turskoj Alp slovi za jednog od najzgodnijih glumaca, a često su ga nazivali i nasljednikom slavnog Bali-bega, odnosno glumca Buraka Ozcivita kojem liči.

''Ozcivit je postao poput institucije. Cijeli svijet zna tko je Bali-beg. Kamo sreće da osjetim dio njegove popularnosti, on ima karizmu, trebam malo njegove karizme'', rekao je jednom za medije.

Ali, drugi nadimak koji mu mediji često daju – zavodnik, glumcu se baš i ne sviđa.

Naime, 33-godišnjak je o svom ljubavnom životu vrlo tajanstven, a dosad ga se povezivalo samo s dvije djevojke. Nadimak zavodnik za njega bi značio da djevojke stalno mijenja.

Jedno vrijeme šuškalo se da je u vezi s glumicom Basak Parlak, a prošle godine pričalo se da je zaveo mladu Silu Turkoglu, ali ni ta veza nije dugo potrajala.

A zašto je većinom samac, glumac je i sam otkrio.

''Kad se zaljubim i uđem u vezu, sigurno to neću skrivati. Problem je u tome što sam jako izbirljiv, postoji puno stvari koje me brzo i lako kod djevojke odbiju pa zato i jesam sam'', rekao je jednom.

Sebe naziva tradicionalnim, voli prijatelje i roštiljanje, ide u teretanu, streljanu, plivanje.

''Vjerujem u snagu ljubavi, u to da ti se noge odrežu kad je pogledaš i shvatiš da je ona ta. Dosad to nisam doživio, ali ne znači da nisam volio i bio voljen. Bilo je ljubavi u mom životu, naravno, ali nijedna kakvu želim. Da je prepoznam i znam da je za cijeli život. E, to još nisam doživio'', rekao je.

Inače, prije glume Alp se bavio modelingom, a u njegovim pozerskim fotografijama na Instagramu i danas uživa 5,3 milijuna pratitelja na Instagramu.

Glumac ima i diplomu iz turskog jezika i 2019. godine pričalo se da će čak izdati i knjigu iz poezije, ali sve do danas o toj se knjizi ništa ne zna.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Knoll sama objavila fotografije u badiću zbog kojeg se prošlo ljeto našla na meti korisnika društvenih mreža, a sve zbog jednog razloga!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Lijepa Australka hrvatskih korijena pokazala čari u sićušnom badiću, često ističe koliko je ponosna na svoje korijene!