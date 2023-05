Procurili detalji bizarne tradicije koju Charles mora proći na krunidbi, to je prva stvar koja ga čeka na povijesni dan!

Tijekom krunidbe kralja Charlesa bit će održano niz tradicijskih protokola, a jedan od njih posebno je zanimljiv obožavateljima kraljevske obitelji.

Još nas nekoliko dana dijeli od povijesnog dana, krunidbe kralja Charlesa u Londonu u sklopu koje će biti održana svečana ceremonija koja će uključivati niz protokola, a jedan od bizarnijih je onaj o kojem je detalje otkrio kraljevski biograf Hugo Victors.

Charles će biti pomazan svetim uljem i primit će kuglu, prsten i žezlo i to prije nego što bude blagoslovljen tijekom povijesne službe. Tada će položiti zakletvu da će održavati i nepovredivo čuvati naselje Engleske crkve, i doktrinu, bogoslužje, disciplinu i vladu iste, prema zakonu uspostavljenom u Engleskoj. Svaki od tih elementa ceremonije imat će svoj značaj, koliko god drevan bio.

A jedna od neobičnijih i bizarnijih tradicija uključivat će promatrače koji će provjeravati da se netko ne bi lažno predstavio kao Charles dok ulazi u opatiju.

"Kralj će stići u 10.53 ujutro - bit će to sedmominutna povorka, ne toliko duga kao što je bila kraljičina povorka unutar opatije. Prva stvar koja će odviti prepoznavanje, kako bi se svi uvjerili da pred njima stoji pravi čovjek. Taj običaj očito seže jako daleko u prošlost, ali danas znamo da imamo pravog čovjeka i to je prilično šarmantno", pojasnio je Hugo za The Mirror.

Na krunidbi pokojne kraljice Elizabete 1953. godine, na ceremoniji u Westminsterskoj opatiji okupilo se oko osam tisuća ljudi, dok se očekuje da će ih na Charlesovoj biti dvije tisuće. A budući da će krunidba biti jedan od najvećih kraljevskih događaja u posljednjih 70 godina, očekuje se da će gotovo svi članovi kraljevske obitelji biti prisutni kako bi tome svjedočili.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Suprugu Saše Matića baš rijetko imamo priliku vidjeti, no zbog brige za kćer sada uopće nije marila za fotografe

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Perčin nakon rastave uvela je jednu novost kod sebe, primijetili su to svi koji je prate na društvenim mrežama