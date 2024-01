Pojavila se dosad neviđena snimka nikad prežaljene Amy Winehouse, prizori koji su sve dirnuli snimljeni su 2003.!

Dosad neviđeni video Amy Winhouse objavljen je povodom proslave nadolazeće 20. godišnjice njezina debitantskog albuma "Frank".

Novi biografskog film o životu tragično preminule pjevačice Amy Winehouse izazvao je brojne kontroverze u javnosti, no one su sada stavljene po strani i to nakon što je objavljena Amyina dosad neviđena snimka.

Naime, njezini obožavatelji podijeljenih su mišljenja oko odluke da se dokumentira njezin uspon do slave, nemirne ljubavne veze i spirala ovisnosti o drogama i alkoholu u novom filmu redatelja Sama Taylora-Johnsona, no sve to sada je zasjenila neviđena snimka iz promotivnog videa za njezin treći singl "In My Bed", izvorno objavljen 5. travnja 2004. godine kao dvostruka A strana s "You Sent Me Flying".

Scene, snimljene u jednoj hotelskoj sobi u New Yorku, objavljene su povodom proslave nadolazeće 20. godišnjice Amyina debitantskog albuma, "Frank" koji je prvobitno objavljen u Ujedinjenom Kraljevstvu 2003. godine, album - prvi od dva koje je sama objavila, a koji je svoje šire izdanje diljem Europe i Sjeverne Amerike dobio tek sljedeće godine.

U režiji Paula Gorea, originalni video za treći singl s albuma prati dvadesetogodišnju Winehouse dok zaželi laku noć svom dečku i šeta hodnicima njujorškog hotela prije nego što otpjeva pjesmu s pratećim bendom. Završava tako što se pjevačica vraća u svoju sobu, gdje ju odmah dočekuje tajanstveni muškarac zbog pretpostavke da ga je prevarila.

Amy je preminla u dobi od samo 27 godina 23. srpnja 2011. godine. Prvobitna istraga utvrdila je da je uzrok njezine smrti nesretan slučaj nakon što je naknadno toksikološko izvješće utvrdilo da je više od pet puta premašila dozvoljenu granicu za dopuštenu vožnju pod utjecajem alkohola kad je njezino tijelo pronađeno u njezinom Camdenu Dom.

Druga istraga, provedena 2013. godine nakon što su britanske vlasti pokrenule novu istragu njezine smrti, zaključila je da je pjevačica umrla od predoziranja alkoholom.

Njezina prerana smrt i prethodni pad u ovisnost o cracku, kokainu i heroinu bit će dokumentirani u novom biografskom filmu "Back To Black", nazvanom po jednom od njezinih najpoznatijih singlova, a premijerno bi trebao biti prikazan u travnju.

Kratki trailer već je podijelio obožavatelje, ali Mark Ronson s kojim je Amy surađivala na hit singlu "Valerie" brani film, tvrdeći da prikazuje pametan humor nikad prežaljene pjevačice koja i danas ima tisuće i tisuće obožavatelja.

