Već godinama se pjevuši njen veliki hit ''Valerie'', a znate li o kome je pjevala nikad prežaljena Amy Winehouse?

Jedna od najpopularnijih pjesama Amy Winehouse je ''Valerie'', hit iz 2006. koji je postao favorit obožavatelja, a znate li tko je Valerie o kojoj se pjeva u pjesmi?

Amy Winehouse 2006. godine izbacila je hit ''Valerie'' koji i godinama nakon njene smrti pjevuše milijuni ljudi diljem svijeta.

Pogledaj i ovo Pretužno Deset godina nakon smrti procurili šokantni detalji o Amynu životu, tajna snimka otkrila njezinu mračnu tajnu

No, malo ljudi zna da Amy u pjesmi pjeva o pravoj osobi te da je pjesma zapravo obrada. Izvorno ju je napisao i izveo britanski bend The Zutons. Postojalo je mnogo teorija o tome o čemu ili kome pjesma govori, no misterij se riješio kada se javila upravo žena imena Valerie.

Valerie Star slavna je vizažistica iz New Yorka koja je u intervjuu za Vice otkrila kako je hodala s frontmenom benda Daveom McCabeom i rekla da je pjesma zapravo o njoj, što je potvrdio i sam McCabe.

"Ona je bila u SAD-u, ja sam bio kod kuće i bilo je to poput razglednice", ispričao je i otkrio što ga je točno inspiriralo za stvaranje te pjesme. Naime, Valerie je umalo otišla u zatvor nakon nekoliko prometnih prekršaja, što ju je spriječilo da dođe u Veliku Britaniju. A i sama Winehouse je u pjesmi pjevala: "Trebate li dobrog odvjetnika?"

"Sjećam se kad mi je rekao za pjesmu. Bilo je to u stilu: ''Napisao sam pjesmu o tebi. I postao je singl.'' I nije mi htio reći nikakve detalje. Bio je jako sramežljiv zbog toga. I mislila sam u sebi: ''Valerie, kako zvuči ova pjesma?'" priznala je Valerie.

Par se prvotno upoznao na koncertu na Floridi, gdje su Zutons nastupili kao predgrupa.

"Imali su tako jedinstven zvuk i tako nešto nisam prije čula. Elektricitet koji su zajedno stvarali na pozornici kao bend bio je jednostavno prekrasan", prisjetila se.

"Jedno piće pretvorilo se u puno drugih. Otišli smo u stan prijateljice i pili šampanjac na krovu sve dok sunce nije izašlo. I to je bio naš prvi susret", dodala je.

Na pitanje koji joj je najdraži stih iz pjesme, Valerie je odgovorila kako joj se svidio dio u kojem je opisao njezinu crvenu kosu, a dodala je i kako se u to vrijeme smiješno odijevala, baš kao Valerie iz pjesme.

Valerie je priznala kako joj se slomilo srce kada je vidjela da pjesma postaje veliki hit u isto vrijeme kada se Winehouse borila s ovisnošću.

"Bila je briljantna umjetnica. Bila je izvan svog vremena. To je tako tužno i tragično, u toliko mnogo aspekata. Kao i video, nije mogla biti u njemu jer je bila u svom svijetu", rekla je.

Podsjetimo, uskoro će biti 13 godina otkako je Amy napustila ovaj svijet od posljedica trovanja alkoholom. Bila je jedna od najuspješnijih i najtalentiranijih glazbenica, čiji je put prema slavi počeo albumom "Frankom", a nastavio se i onim naziva "Back To Black". Nažalost, njezinu su blistavu karijeru obilježili ovisnost o alkoholu i drogama te turbulentan privatni život, što ju je na kraju koštalo i njegove cijene.

