Meghan Markle oko sebe je okupila nove moćne prijateljice, a evo što se krije iza njezina plana!

Meghan Markle počela se družiti s Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow i Whitney Wolf Herd, a čini se kako iza toga stoji pomno osmišljen plan.

Prema pisanju stranih medija, vojvotkinja Meghan Markle ima novu grupu prijateljica i čini se da je u njima pronašla savršenu kombinaciju uspješnih žena kojima se željela okružiti zbog jednog cilja.

Pogledaj i ovo Kako se vama sviđa? Zavrtjet će vam se u glavi od cifre koju je Meghan Markle izdvojila za ovaj zlatni outfit!

Meghan je u posljednje vrijeme usredotočena na to da bude pozitivna, zdrava i uspješna dok ulaže svoje vrijeme u ponovno pokretanje svog vlastitog lifestyle bloga The Tig, koji je morala ugasiti nakon što je postala članica britanske kraljevske obitelji.

Ona i princ Harry snimljeni su na zajedničkoj večeri s Gwyneth Paltrow i njezinim suprugom Bradom Falchukom te Cameron Diaz i njezinim suprugom, rokerom Benjijem Maddenom, a pridružila im se i osnivačica aplikacije za spojeve Bumble Whitney Wolf Herd sa svojim suprugom Michaelom Herdom.

Mnoge je to pomalo iznenadilo, ali Meghan sa svima njima ima nešto zajedničko. Ona i Gwyneth započele su karijeru kao glumice, a slavna plavuša ima vlastiti brend i blog Goop vrijedan 200 milijuna funti, sličan kakav je vojvotkinja nekad imala.

Mirror prenosi da je Meghan dobila odobrenje za oživljavanje svoje web-stranice koju je ugasila nakon što se zaručila za princa Harryja 2017. godine. Poput Goopa, nudio bi savjete o hrani, putovanjima, modi, umjetnosti, dizajnu, odgovornom životu i dobrobiti. Meghan je svoj blog pokrenula 2014. godine, dok je glumila u seriji "Face", a nazvala ga je po svojem omiljenom crnom vinu.

A velika ljubiteljica crnog vina je i Cameron Diaz, koja se trenutačno vraća glumi nakon osam godina, i to u nadolazećem Netflixovu filmu "Back in Action". Kada je ta zvijezda "Charliejevih anđela" donijela odluku o pauziranju glumačke karijere, bila je najplaćenija glumica u Hollywoodu starija od 40 godina. Nakon toga lansirala je vlastitu marku vina pod nazivom Avaline, koja je prilagođena veganima i nema dodanog šećera ili neželjenih aditiva. Također je objavila svoju drugu knjigu, "The Longevity Book", dajući osobne i praktične savjete o starenju i korake koje žene mogu poduzeti kako bi stvorile obilje zdravlja i otpornosti dok stare.

Whitney je pak postala najmlađa milijarderka na svijetu kada je 2021. godine pokrenula svoju aplikaciju za upoznavanje Bumble, čiju je neto vrijednost Forbes procijenio na oko 1,5 milijardi dolara. Također je suosnivačica Tindera, a prethodno je bila potpredsjednica marketinga dok nije dala ostavku u travnju 2014. godine i podnijela tužbu zbog seksualnog uznemiravanja. Zatim je počela s izradom aplikacije za upoznavanje prilagođene ženama, a ostalo je povijest. Aplikacija je postigla ogroman uspjeh i čak se prilagodila svijetu nakon pandemije, a ako netko zna kako napraviti posao uspješnim, to je Whitney, pa možda ona ima neki savjet za Meghan o tome kako učiniti zaboravljeni blog nevjerojatno uspješnim i isplativim izvorom prihoda.

