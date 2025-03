Kieran Culkin više nije glumac koji prolazi 'ispod radara'

Osvajanjem Oscara za ulogu u filmu Stvarna bol, Kieran Culkin potvrdio je svoj status jednog od najboljih glumaca današnjice, a za tu laskavu titulu uvelike treba biti zahvalan Emmi Stone.

Osvojivši svog prvog Oscara – u kategoriji sporednog glumca u filmu Stvarna bol (A Real Pain, 2024.) – Kieran Culkin je konačno izašao iz sjene svog slavnog (starijeg) brata Macaulaya Culkina te je sad i službeno priznat kao jedan od najboljih glumaca svoje generacije, piše Kinofilm.

Baš kao i njegova uloga Benjija Kaplana u filmu redatelja, scenarista i glavnog glumca Jessea Eisenberga, i Culkinov govor na Oscarima bio je prožet humorom. Primjerice, 42-godišnji glumac zahvalio je supruzi Jazz Charton, s kojom ima dvoje djece, te se osvrnuo na njihovu privatnu šalu – prije nekoliko godina rekla mu je da će imati još djece samo ako osvoji Oscara.

"Što kažeš, Jazz?", našalio se Culkin na pozornici, izazvavši smijeh publike.

Titulu jednog od najboljeg glumca današnjice, Kieran Culkin dobio je u drugom redateljskom projektu on Jessea Eisenberga koji u filmu glumi, ali je i scenarist te producent Foto: Searchlight Pictures

Budući da i sam potječe iz brojne obitelji, on bi se zasigurno dobro snašao u višestrukoj ulozi oca. Naime, odrastao je u obitelji s čak sedmero djece. Njegov otac Christopher, poznatiji kao KIt Culkin bio je glumac na Broadwayu, a glumica je i Kitova sestra, Bonnie Bedelia, pa su i Kieran i njegova braća (Macaulay i Rory) rano zakoračili u svijet filma. Prvi put se pojavio na ekranu kao Fuller McCallister, bratić slavnog Kevina u božićnoj komediji Sam u kući (Home Alone, 1990.), dok je njegov brat Macaulay, glavnom ulogom u tom filmu, postao poznat širom svijeta. Kieran je nastavio s dječjim ulogama u filmovima poput Otac moje nevjeste (Father of the Bride, 1991.) i Glazba mog srca (Music of the Heart, 1999.). Prvi veliki uspjeh došao je s filmom Igbyjev pad (Igby Goes Down, 2002.), u kojem je imao ulogu mladog buntovnika, koja mu je pak donijela nominaciju za Zlatni globus i pokazala da je više od mlađeg brata slavnog Kevina McCallistera. Kasnije se okušao i u kazalištu, nastupajući na Broadwayu u predstavi "This Is Our Youth".

Ipak, pravi proboj doživio je ulogom Romana Roya u HBO-ovoj seriji Nasljeđe (Succession, 2018. – 2023.), u kojoj je briljirao kao sarkastični, emocionalno nezreo nasljednik medijskog carstva. Njegova izvedba donijela mu je Zlatni globus i Emmyja, a lik Romana postao je jedan od najomiljenijih (i najciničnijih) u modernoj televiziji.

Zanimljivo, prvotno je bio na audiciji za lik Grega, unuka brata osnivača medijskog carstva Logana Roya, no producenti su prepoznali njegovu posebnu energiju i dodijelili mu Romanovu ulogu u koju je Culkin unio neponovljivu kombinaciju drskosti i ranjivosti te Romana prometnuo u "srce serije".

U kojem je filmu već surađivao s Eisenbergom, koje je sve nagrade dobio za ulogu u njegovom novom filmu, tko je glavni krivac što je se u njemu ipak našao te kakav je privatno, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.